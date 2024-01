Ascolti tv venerdì 26 gennaio: chi ha vinto tra Colpo di Luna e Ciao Darwin 9 Gli ascolti tv di venerdì 26 gennaio 2024: chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tra Rai Uno con l’ultima puntata di Colpo di Luna e Canale 5 con Ciao Darwin. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

La serata di venerdì 26 gennaio ha visto confrontarsi programmi di intrattenimento e approfondimento, One Woman Show, e film che si sono legati alla Giornata della Memoria che si tiene oggi 27 gennaio. In particolare, una delle sfide più attese per quanto riguarda i palinsesti televisivi era quella che vedeva di fronte l'ultima puntata dello show di Rai 1 di Virginia Raffaele che ha sfidato il sempreverde Ciao Darwin, il programma ideato e condotto da Paolo Bonolis di cui è cominciata la seconda parte e che quest'anno, raggiunta la nona edizione, si intitola "Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7".

La sfida tra Rai1 con Colpo di Luna e Canale 5 con Ciao Darwin

E chi ha vinto, quindi, la sfida tra le due reti principali della televisione italiana? Nella sua puntata finale, Virginia Raffaele ha continuato le sue imitazioni e, affiancata da Francesco Arca e Maurizio Ferrini con il suo personaggio della Signora Coriandoli, ha ospitato Sabrina Ferilli, Francesca Michielin, il Mago Silvan oltre ad avere al suo fianco Carlo Conti e Gigi D'Alessio. Il programma ha ottenuto una media di 2.395.000 spettatori con il 14.1% di share. Per quanto riguarda Ciao Darwin, questa volta la sfida era tra Trattorie (capitanati da Claudio Amendola) contro Ristoranti Stellati (capitanati da Andy Luotto): il programma condotto da Paolo Bonolis ha ottenuto 3.466.000 spettatori con uno share del 23.8%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 The Rookie conquista 671.000 spettatori con il 3.9% di share, mentre su Italia1 un classico della filmografia di Sylvester Stallone come Rambo III totalizza 1.094.000 spettatori col 5.8%. Su Rai3 il film con Neri Marcorè Per un nuovo domani che racconta la storia dimenticata di una comunità di oltre 70 ebrei stranieri che, tra il 1941 e il 1943, sono stati costretti a vivere nella condizione di "internati liberi" a Castelnuovo di Garfagnana chiude con 1.094.000 spettatori e il 5.7% di share, su Rete4 Quarto Grado realizza 1.193.000 di spettatori con l'8.2% di share, mentre Propaganda Live su La7 chiude con 826.000 spettatori e il 5.8% di share. Su Tv8 Cucine da Incubo ottiene 317.000 spettatori con l'(1.9% di share mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza realizza 531.000 spettatori con il 2.7% di share.