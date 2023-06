Ascolti tv venerdì 2 giugno: chi ha vinto tra Tutti i sogni ancora in volo e Buongiorno papà Il palinsesto di venerdì 2 giugno, ha visto andare in scena la sfida tra lo show di Massimo Ranieri Tutti i sogni ancora in volo, trasmesso da Rai1, e il film Buongiorno papà con Raoul Bova, proposto da Canale5. Tutti i dati Auditel.

Il palinsesto di venerdì 2 giugno, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento e di approfondimento, film, serie tv ed eventi sportivi. In particolare, su Rai1 è andata in onda l'ultima puntata dello show di Massimo Ranieri Tutti i sogni ancora in volo. Canale5, invece, ha proposto il film Buongiorno Papà con Raoul Bova. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida tra Massimo Ranieri e Raoul Bova

Rai1 ha lasciato spazio all'ultima puntata dello show Tutti i sogni ancora in volo, condotto da Massimo Ranieri, con la partecipazione di Rocio Munoz Morales. Tra gli artisti che si sono esibiti anche Tiziano Ferro, Arisa, Raf, Malika Ayane, Enrico Brignano, Barbara Foria e Emanuele e Leonardo D’Angelo, otto volte campioni del mondo di tip tap. Lo spettacolo è stato seguito da 2.953.000 spettatori pari al 20.2% di share e ha vinto la gara degli ascolti. Canale5 ha proposto Buongiorno Papà, il film diretto da Edoardo Leo con Raoul Bova e Marco Giallini si è fermato a 1.435.000 spettatori con il 9.6% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo cosa hanno proposto le altre reti generaliste. Rai2 ha lasciato spazio a due episodi della serie tv The Good Doctor che sono stati seguiti da 982.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rai3, l’edizione 2023 del Golden Gala “Pietro Mennea” di atletica leggera. L'evento sportivo ha raccolto 783.000 spettatori con il 4.7% di share. Subito dopo, Rai3 ha trasmesso Le montagne della cultura che è stato seguito da 201.000 spettatori con l’1.3% di share. Italia1 ha trasmesso Overdrive, il film di Antonio Negret, con Scott Eastwood ha interessato 871.000 spettatori con il 5.2% di share. Rete4, infine, ha trasmesso una nuova puntata di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è stato seguito da 1.585.000 spettatori con il 12.2% di share.