Ascolti TV venerdì 18 luglio: chi ha vinto tra Semplicemente Fiorella e Vanina – Un Vicequestore a Catania

Il prime time di venerdì 18 luglio ha visto sfidarsi agli ascolti tv due programmi diversi: la Rai ha schierato la replica di Semplicemente Fiorella, lo show musicale con Fiorella Mannoia, mentre Mediaset ha voluto la fiction con Vanina – Un Vicequestore a Catania e il volto di Giusy Buscemi. Vediamo nel dettaglio chi ha vinto la prima serata.

Semplicemente Fiorella vince la prima serata di venerdì 18 luglio

Nella serata di ieri, venerdì 18 luglio 2025, su Rai 1 la replica di Semplicemente Fiorella ha vinto sulla concorrenza con 2.057.000 spettatori pari al 17.8% di share, infatti su Canale5 la replica di Vanina – Un Vicequestore a Catania non è riuscita a superare il dato di 1.137.000 spettatori con uno share del 10%. Niente da fare per la fiction di Canale 5, che è rimasta arenata in un risultato poco concorrenziale e ha dato ampio spazio alla rete ammiraglia di Viale Mazzini. La scaletta del concerto di Fiorella Mannoia aveva preannunciato una serata dedicata alla musica e al ricordo di canzoni che hanno fatto la storia.

Access Prime Time: La ruota della fortuna schiaccia Techeteche TopTen

La sfida tra Gerry Scotti e Bianca Guaccero non si arresta e vede il noto conduttore sfrecciare negli ascolti tv. Rai1 con Techeteche TopTen ha totalizzato 2.283.000 spettatori con uno share del 15.8%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna ha trionfato nella fascia di accesso alla prima serata con 3.369.000 spettatori pari al 23.4%. L'analisi di Fanpage.it sulla prima settimana di messa in onda di Scotti su Canale 5 al posto di Paperissima aveva già mostrato quanto il prodotto si sta dimostrando all'altezza delle aspettative e il pubblico abbia capito il cambio di rotta della fascia storica di Antonio Ricci.

Gli ascolti tv del prime time delle altre reti generaliste

La prima serata di Rai2 con The Americas ha totalizzato 652.000 spettatori pari al 5% e su Italia1 Chicago Fire 759.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Questione di karma 691.000 spettatori (5.3%) mentre su Rete4 Quarto Grado 1.183.000 spettatori (11.5%). Su La7 100 Minuti 472.000 spettatori e il 3.7%, seguono Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 319.000 spettatori (2.6%) e Nove con I Migliori Fratelli di Crozza con 220.000 spettatori e l’1.7%. Sul 20 The Corruptor – Indagine a Chinatown 202.000 spettatori (1.6%); Rai4 Hong Kong – Colpo su colpo 228.000 spettatori (1.7%); Iris Red Snake 309.000 spettatori pari al 2.4%. Infine RaiMovie con il cult Dirty Dancing – Balli proibiti 291.000 spettatori (2.2%) e La5 la replica di Temptation Island arriva a 271.000 spettatori per il 2.3% di share.