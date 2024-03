Ascolti tv venerdì 1 marzo: chi ha vinto tra The Voice Senior e Terra Amara Gli ascolti tv di venerdì 1 marzo: chi ha raggiunto il maggior numero di telespettatori tra Rai1 con The Voice Senior e CAnale 5 con la fiction Terra Amara. Ecco tutti i dati auditel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il palinsesto televisivo di venerdì 1 marzo 2024 ha fornito ai telespettatori programmi di intrattenimento, film, fiction e programmi di approfondimento. Su Rai1, in particolare, è andato in onda The Voice Senior con la conduzione di Antonella Clerici. Su Canale 5, invece, è andata in onda la soap turca Terra Amara. Su Italia1 è andato in onda il film Dune – Parte 1 con Timothée Chalamet e la regia di Denis Villeneuve. Ecco tutti i dati auditel della serata.

La sfida tra Rai1 con The Voice Senior e Canale 5 con Terra Amara

The Voice Senior è andato in onda su Rai1 ieri sera, venerdì 1 marzo 2024, conquistando 3.739.000 spettatori e share pari al 23.2%. La soap opera Terra Amara, in onda su Canale 5, ha invece conquistato 2.978.000 spettatori per uno share complessivo pari al 16.4%. La serata è stata quindi vinta da Rai1 con uno scarto di quasi dieci punti di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 in onda i Campionati Mondiali Indoor di Atletica Leggera Glasgow 2024 con la telecronaca di Luca Di Bella con il commento tecnico di Stefano Tilli e le interviste a bordo pista di Elisabetta Caporale: 587.000 spettatori netti e il 3% di share. Su Italia 1 l'epica prima parte di Dune, il film di Denis Villeneuve tratto dal grande romanzo di Frank Herbert: 1.168.000 spettatori netti per il 6.9% di share. Lo speciale Un giorno in pretura: Rosa e Olindo, l'ultima sentenza dedicato alla possibile riapertura del processo, in onda su Rai3, è stato visto da 745.000 spettatori per uno share pari al 4.1%. Il programma di inchieste Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è stato visto da spettatori per uno share pari al. Su Tv8 le qualifiche del Gp del Bahrein, primo step della stagione 2024 di Formula1, conquista 545.000 spettatori per uno share pari al 2.9%. Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, è la scelta di 1.089.000 spettatori per uno share del 5.7%. Una nuova puntata di Propaganda Live su La7: 825.000 spettatori e share pari al 5.9%.