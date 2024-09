Ascolti tv sabato 28 settembre: chi ha vinto tra Ballando Con Le Stelle e Tu Si Que Vales

video suggerito

La prima serata di ieri, sabato 28 settembre 2024, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, talent show, film e trasmissioni di approfondimento e informazione. Su Rai 1 è ripartito con una nuova edizione lo show di Milly Carlucci, Ballando con Le Stelle. Su Canale 5, invece, è andata in onda la seconda puntata di Tu si que vales con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Scopriamo chi ha vinto la gara degli ascolti tv di ieri sera, tutti i dati Auditel.

La sfida tra Rai 1 con Ballando con le stelle e Canale5 con Tu si que vales

La nuova edizione di Ballando con le stelle su Rai 1 con nuovi concorrenti, ballerini professionisti e il tradizionale tavolo dei giudici ieri sera, sabato 28 settembre 2024, ha incollato davanti al piccolo schermo 4.023.000 spettatori pari al 23.1% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:42 alle 21:20, e 3.300.000 spettatori pari al 25.6% di share dalle 21:24 alle 1:13. Vince in termini di dati auditel contro Tu si que vales, in onda su Canale5 con la seconda puntata, che ha intrattenuto, invece, 3.238.000 spettatori con uno share del 24.5%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

F.B.I. su Rai 2 ieri sera ha intrattenuto 518.000 spettatori pari al 3.2% di share. Il documentario sulla vita di Patty Pravo, A Modo Mio, ha intrattenuto 347.000 spettatori e il 2.1% di share. Cattivissimo me 2 su Italia 1 ha segnato 808.000 spettatori pari al 5 % di share. Freedom oltre il confine su Rete4 ha intrattenuto 405.000 spettatori pari al 2.9 % di share. Alessandro Borghese 4 ristoranti su Tv8 ha segnato 240.000 spettatori pari al 1.5% di share. Accordi & disaccordi sul NOVE ha intrattenuto 318.000 spettatori con il 2.1% di share. In altre parole su La7 ha raggiunto 832.000 spettatori con il 5% di share.