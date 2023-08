Ascolti tv mercoledì 9 agosto: chi ha vinto tra La Foresta degli scomparsi e la fiction Scomparsa Tutti i dati Auditel di mercoledì 9 agosto. Chi ha vinto agli ascolti tra la miniserie “La foresta degli scomparsi”, in onda su Canale 5, e “Scomparsa”, la fiction con Vanessa Incontrada in onda su Rai1.

Nella serata di mercoledì 9 agosto, il palinsesto ha offerto ai telespettatori diversi programmi di intrattenimento e approfondimento, film e serie tv. In particolare, su Canale 5 è andata in onda la mini serie thriller La Foresta degli scomparsi, mentre su Rai1 una replica della serie Scomparsa con protagonista Vanessa Incontrada. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv secondo i dati Auditel.

Su Canale 5, nella serata di mercoledì 9 agosto, è andata in onda la miniserie La Foresta degli Scomparsi. Prodotta da Francia, Belgio e Germania, si svolge nel cuore della Foresta Nera ed è un racconto thriller, al quale si unisce il tema della violenza sulle donne. Tutto inizia quando per caso vengono rinvenuti dodici corpi senza vita, ad indagare sul caso sarà il giudice Camille Hartmann, anche se qualcuno cercherà di fermarla. La prima puntata della miniseria ha incollato davanti alla tv 1.025.000 spettatori con uno share del 9.9%.

Su Rai1 invece è andato in onda una replica della fiction Scomparsa, trasmessa per la prima volta nel 2017. Con protagonista Vanessa Incontrada nei panni di Nora Telese, una psichiatra infantile che ha cresciuto sua figlia Camilla e che si trasferisce da Milano a San Benedetto. La ragazza fa amicizia con la coetanea Sonia e, dopo una festa del liceo, non fanno più ritorno. Da quel momento hanno inizio le indagini per ritrovare le due ragazze. L'appuntamento è stato visto da 1.976.000 spettatori pari al 15.4% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai2 Delitti in Paradiso è stata vista da 960.000 spettatori, pari al 7.6% di share. Su Italia1 Freedom Summer è stato seguito da 595.000 spettatori con il 5.1%, su Rai3 Nel secolo breve. 1963 – L’assassinio di Kennedy arriva a 678.000 spettatori pari al 4.9%, su Rete4 Zona Bianca ha totalizzato circa 831.000 spettatori (7.5%). Su La7 Le regole della casa del sidro raggiunge 459.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Name that Tune – Indovina la Canzone in replica ottiene 304.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Per qualche dollaro in più interessa 365.000 spettatori (3.1%).