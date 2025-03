Ascolti TV mercoledì 5 marzo: chi ha vinto tra The fabelmans, Lo show dei record, Rocco Schiavone e Chi l’ha visto

video suggerito

La prima serata di ieri, mercoledì 5 marzo, ha offerto agli spettatori serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso il film The fabelmans. Canale5 ha proposto Lo show dei record con Gerry Scotti. Su Rai2, la serie tv Rocco Schiavone 6 con Marco Giallini. Su Rai3 il consueto appuntamento con Chi l'ha visto?. Nell’access prime time, la sfida tra Affari tuoi e Striscia la notizia. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di mercoledì 5 marzo.

La sfida degli ascolti TV tra The Fabelmans, Lo show dei record, Rocco Schiavone e Chi l'ha visto

Nella prima serata di mercoledì 5 marzo, Rai1 ha trasmesso The fabelmans. Il film con Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen e Julia Butters ha registrato ascolti decisamente bassi: 1.366.000 spettatori con l'8.45% di share. Canale5 ha trasmesso Lo show dei record. Il programma condotto da Gerry Scotti ha registrato 2.132.000 telespettatori con il 14.80% di share. Dati che sono bastati per attestarsi come programma più visto della serata. Rai2 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Rocco Schiavone 6. La fiction con Marco Giallini, Paolo Bernardini, Christian Ginepro, Massimiliano Caprara e Lorenza Indovina ha registrato 1.765.000 telespettatori con il 9.68% di share. Rai3 ha trasmesso una nuova puntata di Chi l'ha visto?. Il programma condotto da Federica Sciarelli ha interessato 1.918.000 spettatori con l'11.67% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rete4 ha trasmesso Fuori dal coro. Il programma condotto da Mario Giordano è stato seguito da 793.000 telespettatori con il 5.67% di share. Italia1 ha proposto Geostorm. Il film con Gerard Butler; Jim Sturgess; Abbie Cornish; Ed Harris e Andy García è stato seguito da 1.078.000 telespettatori con il 5.92% di share. Sul Nove, il film Ex – Amici come prima è stato seguito da 368.000 telespettatori con il 2.05% di share. Su Tv8 la partita di Champions League, PSG – Liverpool che si è conclusa con il risultato 0-1 ha interessato 1.327.000 telespettatori con il 6.64% di share.

Affari tuoi e Striscia la notizia: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Francesca dall'Emilia Romagna. Il programma ha registrato 5.508.000 spettatori con il 25.59% di share. Su Canale5, in onda una nuova puntata di Striscia la notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci è stato seguito da 3.057.000 spettatori con il 14.24% di share.