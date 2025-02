video suggerito

Ascolti tv mercoledì 5 febbraio, chi ha vinto tra Milan-Roma e La Sposa in Rosso Gli ascolti tv di mercoledì 5 febbraio, tutti i dati Auditel. La partita di Coppa Italia Milan-Roma in onda su Canale 5 ha totalizzato 4.508.000 spetattori con uno share del 22.5%, mentre il film La Sposa in Rossa trasmesso su Rai1 è stato visto da 2.725.000 spettatori pari al 15.9%. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di ieri, mercoledì 5 febbraio, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso il film La Sposa in Rosso, mentre Canale5 ha lasciato spazio allo sport con la partita di Coppa Italia Milan-Roma. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel della serata.

La sfida agli ascolti tv tra Milan-Roma e La Sposa in Rosso

Su Rai1 è andato in onda il film La sposa in Rosso, uscito per la prima volta nel 303. Si tratta di una commedia diretta da Gianni Costantino con Sarah Felberbaum, Roberta Giarrusso, Eduardo Noriega nel cast. È la storia di Roberta, quarantenne incinta senza un compagno, che incontra a Malta lo spagnolo Leon, che rinuncia a un'importante occasione per aiutarla. Insieme organizzano un finto matrimonio in Puglia per guadagnare dalle buste degli invitati, ma non filerà tutto liscio. Il film è stato visto da 2.725.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 spazio allo sport con la partita di Coppia Italia Milan-Roma. I Rossoneri volano in Semifinale battendo 3-1 i Giallorossi grazie alla doppietta di Abraham e Joao Felix. Il match è stato visto da 4.508.000 spettatori con uno share del 22.5%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 Ritorno in Paradiso ha intrattenuto 679.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia1 The Day After Tomorrow: L’alba del giorno dopo ha incollato davanti al video 1.215.000 spettatori (7%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha segnato 1.821.000 spettatori e l’11.1%. Su La7 Una Giornata Particolare ha raggiunto 1.044.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 la commedia Un amore a cinque stelle ha ottenuto 409.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Lucio per amico. Ricordando Battisti ha radunato 402.000 spettatori (2.2%)-