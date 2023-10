Ascolti tv mercoledì 11 ottobre: chi ha vinto tra Morgane – Detective Geniale e Anima Gemella Gli ascolti tv di mercoledì 11 ottobre 2023. I dati Auditel hanno stabilito quale dei vari programmi tv in onda abbia conquistato il podio, vincendo la consueta sfida tra i più visti della serata.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di mercoledì 11 ottobre 2023 il palinsesto tv ha dato l'opportunità al pubblico di scegliere tra programmi tv, fiction e trasmissioni di approfondimento. L'analisi dei dati Auditel ha stabilito quali programmi hanno conquistato il podio nella consueta sfida agli ascolti tv. Stavolta il primo posto se l'è aggiudicato Mediaset, con la nuova fiction in programmazione.

La sfida tra Morgane su Rai1 e Anima Gemella su Canale 5

Su Rai1 l'appuntamento con la fiction Morgane – Detective Geniale, arrivata alla sua terza stagione, ha conquistato 2.089.000 spettatori segnando il 13.1% di share. Un risultato leggermente in calo rispetto alle puntate precedenti, segno del fatto che magari il pubblico non abbia trovato particolarmente appassionante questo prodotto Rai.

Canale 5, invece, presenta ai suoi telespettatori una nuova fiction, ovvero Anima Gemella, con protagonisti Daniele Liotti e Chiara Mastalli. La prima puntata ha conquistato ben 2.403.000 spettatori arrivando al 14% di share. Il risultato di questo primo appuntamento fa ben sperare per l'evolversi della fiction, dal momento che si è guadagnata il trionfo agli ascolti tv di questo mercoledì. Un trend, quello delle fiction Mediaset, che con le nuove produzioni è riuscito a mantenere degli standard piuttosto alti, in grado di far appassionare il pubblico.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 gli ultimi episodi di The Reunion sono stati la scelta di 229.000 spettatori con l'1.7% di share. Su Italia1 Terminator – Destino oscuro è stato visto da 1.012.000 spettatori registrando 6.2% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha catturato l'attenzione di 1.802.000 spettatori pari all’11.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha segnato 1.039.000 spettatori con il 7.7% di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha debuttato con 1.239.000 spettatori e il 7.2%. Su Tv8 X Factor è stato seguito da 569.000 spettatori con il 3.5% di share. Sul Nove Tutte lo vogliono sigla 284.000 spettatori con l’1.6%