Ascolti tv martedì 6 giugno: chi ha vinto tra il film Un marito sospetto e la fiction Sissi Gli ascolti tv di martedì 6 giugno 2023: chi ha vinto la gara degli ascolti tra il film su Rai 1 “Un marito sospetto” e la fiction “Sissi” su Canale 5. Tutti i dati Auditel.

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto tv di martedì 6 giugno ha offerto al pubblico la possibilità di scegliere tra programmi di intrattenimento, film in prima visione e anche trasmissioni dedicate all'informazione. Nel dettaglio, su Rai 1 è andato in onda il film del 2019 "Un marito sospetto", mentre su Canale 5 sono state trasmesse le puntate in replica della fiction "Sissi". La raccolta dei dati Auditel ha stabilito chi si è aggiudicato il posto d'onore sul podio nella consueta sfida agli ascolti tv.

Sfida tra film e fiction, chi ha conquistato il pubblico

Durante i mesi estivi, quando la maggior parte dei programmi è sul punto di chiudere, arrivano sulle principali reti generaliste, prime visioni, fiction in replica oppure qualche titolo che non era mai passato in tv. È il caso di "Un marito sospetto" il film francese del 2019 ispirato ad un fatto di cronaca che sconvolse la Francia nel 2011 e che, attualmente, è ancora senza risoluzione. Questa prima visione ha appassionato ben 3.208.000 spettatori, raggiungendo uno share del 17.8% vincendo così la consueta sfida.

Su Canale 5, invece, è andata in onda una fiction che aveva già riscosso un certo successo la prima volta in cui è stata mandata in onda, ovvero "Sissi", in cui è raccontata la storia della famosa principessa austriaca, che ha appassionato il pubblico, pronti a vederla nuovamente sul piccolo schermo. Eppure, stavolta, la serie ha raccolto davanti allo schermo solo 1.218.000 spettatori pari all’8.8% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Per quanto riguarda le altre reti generaliste, invece, di seguito sono segnati gli ascolti. Nella serata di ieri, martedì 6 giugno 2023 su Rai2 Un’estate all’isola d’Elba è stato visto da 856.000 spettatori segnando il 4.7% di share. Su Italia 1 Pucci Show è stata la scelta di 1.485.000 spettatori registrando il 9.2% di share. Su Rai3 CartaBianca ha interessato 971.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rete4 Don Camillo monsignore… ma non troppoha segnato 1.212.000 spettatori con il 7.4% di share. Su La7 diMartedì ha catturato l'attenzione di 1.172.000 spettatori con uno share del 7.1%. Sul Nove il film L’Immortale ha raccolto 362.000 spettatori con il 2.2%