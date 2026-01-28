Ascolti tv martedì 27 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e L’ultima volta che siamo stati bambini

Gli ascolti tv di martedì 27 gennaio 2026: chi ha vinto in termini di dati auditel tra Morbo K su Rai 1 e L’ultima volta che siamo stati bambini su Canale5, i dati di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il palinsesto televisivo di ieri sera, martedì 27 gennaio 2026, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andata in onda la prima parte della fiction Morbo K, ispirata alla storia vera dell'equipe medica dell'ospedale Fatebenefratelli che inventò una malattia contagiosa per salvare gli ebrei dal rastrellamento del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943. Canale5, invece, ha trasmesso il film L'ultima volta che siamo stati bambini, ambientato nel 1943 e la cui trama tratta il tema della Shoah. In termini di dati Auditel, vince X: la fiction di Rai 1 ha registrato x spettatori pari allo share del %, mentre il film su Canale5 ha segnato x spettatori pari a uno share del %.

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Boss in incognito su Rai 2 ha registrato x spettatori pari a uno share del %. Farwest su Rai3 ha segnato x spettatori pari a uno share del %. La partita di Coppa Italia, Fiorentina-Como, è stata seguita da x spettatori pari a uno share del %. È sempre Cartabianca su Rete4 ha raggiunto x spettatori pari a uno share del %. Christmas With a Crown su Tv8 ha raggiunto x spettatori pari allo share del %, Cash or Trash sul NOVE ha totalizzato x spettatori pari a uno share del %. DiMartedì su La7 ha intrattenuto x spettatori pari allo share del %.

La sfida dell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Anche ieri sera, martedì 27 gennaio 2026, nella fascia dell'access prime time si sono sfidati i due programmi di punta Rai e Mediaset. Affari Tuoi di Stefano De Martino, in onda con la partita di Francesco, è stato seguito da x spettatori pari a uno share del %. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, invece, ha registrato x spettatori pari a uno share del %. Vince la sfida in termini di dati Auditel x.