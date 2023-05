Ascolti tv martedì 2 maggio: chi ha vinto tra l’Isola dei Famosi e Imma Tataranni Nella serata di martedì 2 maggio, l’Isola dei Famosi è stata vista da 2.383.000 spettatori pari al 17% di share, mentre la fiction Imma Tataranni ha conquistato 3.340.000 spettatori pari al 18.4%. Per la prima volta, dall’inizio di questa edizione, si registra un calo negli ascolti del reality condotto da Ilary Blasi.

A cura di Elisabetta Murina

Il palinsesto televisivo, nella serata di martedì 2 maggio, ha offerto al pubblico diversi programmi di intrattenimento. Su Canale 5 è andata in onda la terza puntata dell'Isola dei Famosi, mentre su Rai1 gli spettatori hanno potuto seguire la replica della fiction di Imma Tataranni- Sostituto Procuratore. Ecco chi ha conquistato gli ascolti tv.

L'Isola dei Famosi crolla agli ascolti, battuta da Imma Tataranni

Per la prima volta dall'inizio di questa edizione, l'Isola dei Famosi ha subito un calo agli ascolti tv ed è stata battuta dalla replica di Imma Tataranni, in onda su Rai1. Il reality condotto da Ilary Blasi, in onda su Canale 5, ha conquistato 2.383.000 spettatori pari al 17%, mentre la fiction trasmessa su Rai2 ha conquistato ben 3.340.000 spettatori pari al 18.4%. Per l'Isola dei Famosi si tratta di una riduzione degli spettatori piuttosto significativo rispetto alla puntata d'esordio di questa 17esima stagione, lo scorso 17 aprile, che aveva sfiorato i 3milioni di spettatori e uno share di oltre il 20%, Un leggero in calo se confrontato con lo scorso anno, ma comunque un buon punto di partenza che, però, non sembra mantenere un andamento costante visto i risultati della serata appena trascorsa.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 è andata in onda l'ultima puntata della seconda edizione di Dalla Strada al Palco, che ha interessato 1.081.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1, invece, il consueto appuntamento con Le Iene ha intrattenuto 1.248.000 spettatori pari all’8.9% . Il programma di informazione CartaBianca, in onda su Rai3, ha raccolto davanti al video 836.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4, invece, Fuori dal Coro ha totalizzato circa 763.000 spettatori con il 5.1% di share, mentre su La7 diMartedì è stato visto da 1.245.000 spettatori con uno share del 7.1%.