Ascolti tv 13 gennaio: chi ha vinto tra Zvanì e Io sono Farah, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
La prima serata di martedì 13 gennaio ha offerto la pubblico un ventaglio di possibilità tra programmi di intrattenimento, film, talk di informazione e sport. Su Rai1 è andata in onda il film per la tv Zvanì-Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, con protagonista Federico Cesari, mentre su Canale 5 è tornato l'appuntamento con la soap turca Io sono Farah. Nell'access prime time, invece, continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Vediamo, quindi, tutti i dati Auditel.
La prima serata: chi ha vinto tra Zvanì e Io sono Farah
Come anticipato, la prima serata di martedì 13 gennaio ha dato spazio su Rai1 a nuovi titoli, è il caso di Zvanì-Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, dove il poeta è interpretato dall'attore romano Federico Cesari. Il film tv è stato presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia e per qualche giorno è stato anche nelle sale. La sua storia è stata vista da 2 milioni e 304mila spettatori con il 14,4% di share, vincendo comunque la prima serata. Su Canale 5, invece, la soap turca Io Sono Farah, che raddoppia la messa in onda oltre a quella pomeridiana, con gli episodi serali che sono seguiti da una certa fetta di pubblico, sebbene i numeri non raggiungano quelli di altre fiction e infatti raggiunge 1 milione e 923mila spettatori, arrivando al 13,9% di share.
Gli ascolti tv delle altre reti generaliste
Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Su Rai2 Il Collegio è stato la scelta di 535.000 spettatori segnando il 3.1%. Su Italia1 Coppa Italia – Roma-Torino è stata vista da 2.186.000 spettatori con l’11%. Su Rai3 Tremila anni di attesa ha segnato 657.000 spettatori con il 3.4% di share. Su Rete4 È Sempre Cartabianca segna 765.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.500.000 spettatori e il 9.4%. Su Tv8 Una principessa a Natale ha ottenuto 605.000 spettatori con il 3.3% di share. Sul Nove Costa Concordia – Cronaca di un Disastro ha suscitato l'interesse di 456.000 spettatori con il 2.8% di share.
La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Continua, invece, la sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. I due game show si contendono, ormai da mesi, il podio della fascia che precede la prima serata e il programma di Gerry Scotti sembra avere la meglio con uno share altissimo e anche un certo numero di spettatori. Di contro, Stefano De Martino su Rai1 resta fedele ai suoi numeri e, anzi, non nelle ultime settimane vanta anche qualche risultato in positivo e infatti nella serata di ieri arriva a 5.269.000 spettatori con il 24.1% di share, il competitor Mediaset arriva a 5.456.000 spettatori pari al 25.1% di share.