Ascolti tv martedì 12 settembre: chi ha vinto tra Italia – Ucraina e Brooklyn Gli ascolti tv di martedì 12 settembre 2023. L’analisi dei dati Auditel dei programmi in diretta tv, tra show di intrattenimento, informazione, film e fiction: ecco chi ha vinto la consueta sfida.

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto tv di martedì 12 settembre 2023 ha permesso al pubblico di scegliere tra un ventaglio di opportunità: sport, programmi di intrattenimento, film e talk di informazione. L'analisi dei dati Auditel ha determinato il numero di spettatori, oltre che la percentuale in termini di share di ogni trasmissione, così da terminare chi ha vinto la consueta sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Italia – Ucraina e Brooklyn

In prima serata su Rai1 è stata trasmessa la partita Italia – Ucraina per le Qualificazioni agli Europei 2024. Lo sport, soprattutto il calcio, attira da sempre l'attenzione del pubblico italiano, appassionato di sport, che segue attentamente gli sviluppi della Nazionale, ora seguita da Luciano Spalletti, scelto come Ct dopo aver portato il Napoli di De Laurentiis alla vittoria della scudetto, il terzo della storia calcistica della squadra azzurra. Il match, infatti, è stato seguito da 7.688.000 spettatori ed è arrivato al 38.07% di share.

Su Canale 5, invece, è stato trasmesso il film del 2015, Brooklyn, con Saoirse Ronan. Una storia d'amore, ma anche di emancipazione femminile ambientata nei primi Anni Cinquanta, tratto dall'omonimo romanzo di Colm Toìbin. Il film è stato visto da 1.457.000 spettatori pari all’8.02% di share.

Leggi anche Ascolti tv mercoledì 6 settembre: chi ha vinto tra Sister Act 2 e Beyond Paradise

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Il Respiro della Libertà è stato la scelta di 598.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo ha interessato 1.245.000 spettatori arrivando al 7.4% di share. Su Rai3 dopo una presentazione di 33 minuti (748.000 – 3.68%), Filorosso Extra ha incuriosito 331.000 spettatori segnando uno share del 2.22%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca ha guadagnato 939.000 spettatori con il 7.03% di share. Su La7 The Women ha catalizzato l'attenzione di 421.000 spettatori arrivando ad uno share del 2.27%.