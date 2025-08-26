Ascolti TV lunedì 25 agosto: chi ha vinto tra Carosello Carosone e Elvis, i dati de La ruota della fortuna e Techetechetè

Chi ha vinto tra il film di Rai1 Carosello Carosone e il film di Canale5 Elvis. In access prime time la sfida tra Techetechetè e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Vediamo tutti i dati Auditel di ieri sera, lunedì 25 agosto.

La prima serata di ieri, lunedì 25 agosto, ha offerto agli spettatori film e serie tv. Rai1 ha trasmesso Carosello Carosone. Canale5 ha proposto il film Elvis. In access prime time la sfida tra Techetechetè e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di lunedì 25 agosto.

(DATI IN AGGIORNAMENTO)

La sfida degli ascolti TV tra Carosello Carosone e Elvis

Nella prima serata di ieri, lunedì 25 agosto, Rai1 ha trasmesso Carosello Carosone, film con Eduardo Scarpetta, Vincenzo Nemolato, Ludovica Martino e Flavio Furno che ripercorre la storia del celebre artista. Anche Canale5 ha puntato su uno dei grandi miti della musica. In onda Elvis, film con Austin Butler, Chaydon Jay, Tom Hanks, Helen Thomson e Richard Roxburgh.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la serie Elsbeth. Rai3 ha lasciato spazio a Filorosso, programma di approfondimento condotto da Manuela Moreno. Su Italia1 in onda la serie tv Chicago P.D. Rete4 ha proposto Poveri ma ricchi, film con Christian De Sica, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro, Enrico Brignano e Giulio Bartolomei. Su La7 il film Vajon. Su Tv8 Gialappa Show. Sul Nove Little Big Italy.

Gli ascolti de La ruota della fortuna e Techetechetè

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Techetechetè. Su Canale5, La ruota della Fortuna, programma condotto da Gerry Scotti con Samira Lui.