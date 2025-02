video suggerito

Ascolti tv giovedì 6 febbraio: chi ha vinto tra Un Passo dal Cielo e Grande Fratello I dati Auditel di giovedì 6 febbraio. Ha vinto Un Passo dal Cielo su Rai1, con oltre 4 milioni e il 22% di share, Grande Fratello al 15%. Nell'access De Martino sopra il 30%, lontana Striscia al 12.8% di share.

A cura di Andrea Parrella

La prima serata di ieri, giovedì 6 febbraio, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso un nuovo appuntamento con Un Passo dal Cielo, mentre Canale 5 ha proposto un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Nell'access prime time, la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel del 6 febbraio.

La sfida di ascolti tra Un Passo dal Cielo e Grande Fratello

Nella serata di ieri, giovedì 6 febbraio 2025, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 8 interessa 4.048.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale5 Grande Fratello 18 ha interessato 1.984.000 spettatori con uno share del 14.9% (GF Night: 893.000 – 14.9%, Live: 647.00 – 19.3%). Su Rai2 la serie The Rookie ha intrattenuto 576.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia1 Harry Potter e il calice di fuoco incolla davanti al video 1.220.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 19 minuti (983.000 – 4.5%), Splendida Cornice fa segnare 980.000 spettatori e il 5.7%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza una media di 956.000 spettatori (6.4% di share). Su La7 PiazzaPulita tocca 1.039.000 spettatori e il 6.9%. Su Tv8 Ultimatum alla Terra ottiene 353.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove per il ciclo Nove Comedy Club Maurizio Battista – Do You Remember? raccoglie 366.000 spettatori (1.9%).

Affari Tuoi sopra il 30% di share, Striscia al 12.8%

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 5.007.000 spettatori (24.8%), mentre Affari Tuoi raccoglie 6.516.000 spettatori (30.3%). Su Canale5 Striscia la Notizia riesce a radunare 2.731.000 spettatori pari al 12.8%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 495.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.436.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.164.000 spettatori (5.7% di share), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.576.000 spettatori (7.4% di share). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.098.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 830.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 8 ½ ha interessato 1.773.000 spettatori corrispondenti all’8.4% di share.