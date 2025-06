Ascolti tv giovedì 5 giugno: chi ha vinto tra Don Matteo 13 e Avanti un altro

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

La sfida degli ascolti di giovedì 5 giugno. La giornata di ieri in tv ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1, in onda una replica di Don Matteo 13. Su Canale 5, invece, è stata trasmesso l'appuntamento con Avanti un altro, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Vediamo tutti i dati Auditel di giovedì 5 giugno.

La sfida degli ascolti tra Don Matteo 13 e Avanti un altro

Nella giornata di giovedì 5 giugno, su Rai 1 è stato trasmesso Don Matteo 13. La puntata andata in onda è una replica che vede ancora protagonista Terence Hill. La puntata della fiction intitolata Il sacrificio della regina ha conquistato 2.485.000 spettatori pari al 15.9% di share, vincendo la serata in termini di ascolti. Canale5 ha trasmesso Avanti un altro, game show condotto da Paolo Bonolis si è fermato a 1.981.000 spettatori con uno share del 12.4%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai2, Il talento di Mr C è stato seguito da 448.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Rai3 spazio a Donne sull'orlo di una crisi di nervi. La trasmissione è stata seguita da 805.000 spettatori (5%). Rete4 ha proposto Dritto e rovescio. Il programma di Paolo Del Debbio ha registrato un a.m. di 974.000 spettatori (7.7%). Italia1 ha lasciato spazio a Fbi: Most Wanted. La serie televisiva statunitense ha registrato 878.000 spettatori con il 5%. La7 ha trasmesso Piazzapulita. Il programma è stato seguito da 809.000 spettatori e il 6.4% di share.

Affari tuoi e Striscia la Notizia: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Giuseppe dalla Campania. La puntata è stata seguita da 5.236.000 spettatori (27.8%). Su Canale5 in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha interessato 2.421.000 spettatori pari al 12.9%.