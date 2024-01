Ascolti tv giovedì 4 gennaio: chi ha vinto tra La Befana vien di notte e la partita della Juventus Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra il film di Paola Cortellesi su Rai1 e la partita tra Juventus e Salernitana trasmessa da Canale 5. Tutti i dati Auditel di giovedì 4 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il quarto giorno dell'anno, quindi giovedì 4 gennaio 2024, ha offerto ai telespettatori film, programmi, quiz show e addirittura una partita di calcio. Rai1 ha trasmesso il film La befana vien di notte con Paola Cortellesi mentre su Rai2 è andata in onda la seconda puntata di The Floor, nuovo quiz show condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo. Su Canale 5 è andata in onda la partita valida per l'accesso ai quarti di finale tra Juventus e Salernitana, stravinta dalla squadra allenata da Massimiliano Allegri per 6 a 1. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti tv tra La Befana Vien di Notte e Juventus-Salernitana

Nel corso della serata, Rai1 ha trasmesso il film La befana vien di notte, diretto da Michele Soavi con Paola Cortellesi e Stefano Fresi, seguito da 2.576.000 spettatori per uno share pari al 13.7%. La partita da Juventus e Salernitana, finita con il risultato di 6 a 1 per i bianconeri e trasmessa su Canale 5 è stata vista da 4.283.000 spettatori per uno share pari al 21%. Su Rai2 c'è invece The Floor – Ne rimarrà solo uno, seconda puntata del nuovo quiz show con la conduzione di Ciro Priello e Fabio Balsamo visto da 1.064.000 spettatori per uno share pari al 6.1%. La serata è stata vinta dal match di Coppa Italia su Canale 5.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai3, il film La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, diretto da Guillermo del Toro con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette e Willem Dafoe visto da 726.000 spettatori per uno share pari al 4.1%. Billy Elliot, grande classico del cinema britannico trasmesso da Italia 1 è stata la scelta di 1.125.000 spettatori per uno share pari al 6.2%. La trasmissione di approfondimento politico Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio, in onda su Rete 4, è stata vista da 1.080.000 spettatori netti per uno share pari al 7.4%. Su La7 Truth – Il prezzo della Verità è stato visto da 568.000 spettatori e il 3% di share. Su Tv8 Star Trek Beyond raggiunge 381.000 spettatori netti per il 2.1%. Sul Nove Nove Comedy Club – Valentina Persia in “Ma che ti ridi?” fa segnare 754.000 spettatori netti con il 3.9% di share.