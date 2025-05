Ascolti tv giovedì 22 maggio: chi ha vinto tra Don Matteo e Avanti un altro

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di ieri sera, giovedì 22 maggio, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e serie televisive. Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata in replica di Don Matteo 13, mentre su Canale5 l'appuntamento inedito di Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, sbarcato in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti.

La sfida tra Rai 1 con Don Matteo 13 e Canale5 con Avanti un altro

La prima puntata della tredicesima stagione di Don Matteo, andata in onda in replica su Rai 1 ieri sera, giovedì 22 maggio 2025, vince agli ascolti tv: ha intrattenuto 2.500.000 spettatori pari al 16% di share. Avanti un altro in prima serata su Canale5 ha registrato invece 2.181.000 spettatori con uno share del 13.6%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

John Wick 3 – Parabellum su Rai 2 ha registrato 754.000 spettatori pari al 4.8% di share. Donne sull'orlo di una crisi di nervi in onda su Rai 3 ha registrato 739.000 spettatori (5% di share). Bloodshot su Italia1 ha raccolto al video 835.000 spettatori con il 5.2% di share. Dritto e rovescio su Rete4 ha segnato 1.076.000 spettatori (8.5% di share). Cucine da incubo su Tv8 ha intrattenuto 379.000 spettatori con il 2.5% di share. Comedy Match sul NOVE ha segnato 550.000 spettatori (3.3% di share). Piazzapulita su La7 ha segnato 885.000 spettatori e il 6.9% di share.

Affari Tuoi su Rai 1 e Striscia La Notizia su Canale5: gli ascolti dell'access prime time

La puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera, nell'access prime time di Rai 1, che ha visto Joelle del Veneto protagonista, è stata vista da 5.667.000 spettatori (29% di share). Striscia La Notizia su Canale5, invece, ha intrattenuto 2.405.000 spettatori pari al 12.3% di share.