video suggerito

Ascolti tv giovedì 22 agosto: chi ha vinto tra Noos – L’avventura della conoscenza e Sotto il sole di Amalfi Su Rai1 il ritorno di Noos – L’avventura della conoscenza, programma condotto da Alberto Angela, si ferma a 1.468.000 spettatori pari al 12.6% di share. Vince Canale5, il film Sotto il sole di Amalfi è stato seguito da 1.742.000 spettatori con uno share del 14%. Tutti i dati Auditel di ieri giovedì 22 agosto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di ieri, giovedì 22 agosto, ha offerto agli spettatori documentari, eventi sportivi e film. Rai1 ha trasmesso Noos – L'avventura della conoscenza con Alberto Angela. Canale5 ha lasciato spazio al film Sotto il sole di Amalfi. Su Rai3, l'atletica leggera seguita da Mixer – Vent'anni di televisione. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di giovedì 22 agosto.

La sfida degli ascolti tv tra Noos e Sotto il sole di Amalfi

Rai1 ha proposto una nuova puntata del programma curato da Alberto Angela Noos – L'avventura della conoscenza. Il ritorno della trasmissione ha regalato agli spettatori una puntata ricca di contenuti interessanti. Tra coloro che sono intervenuti anche l'astronauta Samantha Cristoforetti, la nutrizionista Elisabetta Bernardi, l’attrice e regista Paola Cortellesi, lo scrittore Carlo Lucarelli, il paleontologo Alessandro Chiarenza, l’esperto di geopolitica Dario Fabbri e tanti altri. Il programma è stato seguito da 1.468.000 spettatori pari al 12.6% di share. Dati non sufficienti per aggiudicarsi la gara degli ascolti. Canale5 ha trasmesso Sotto il sole di Amalfi. Il film con Lorenzo Zurzolo, Ludovica Martino, Isabella Ferrari, Luca Ward e Davide Calgaro ha registrato 1.742.000 spettatori con uno share del 14%, attestandosi come programma più visto della serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Quello che tu non vedi. Il film con Charlie Plummer, Andy Garcia, Taylor Russell, AnnaSophia Robb e Beth Grant ha registrato 631.000 spettatori pari al 4.7% di share. Rai3 ha lasciato spazio all'atletica leggera della Diamond League che ha interessato 665.000 spettatori con il 4.7% di share. E poi Mixer – Vent'anni di televisione, che ha registrato 228.000 spettatori con l'1.8% di share. Italia1 ha proposto il documentario Gioco Sporco, che è stato seguito da 497.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Rete4 in onda La figlia del generale. Il film con John Travolta, Madeleine Stowe, James Cromwell, Timothy Hutton e Leslie Stefanson è stato seguito da 692.000 spettatori con il 5.8% di share.