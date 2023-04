Ascolti tv giovedì 20 aprile: chi ha vinto tra Un passo dal cielo e Un Boss in Salotto Nella serata di giovedì 20 aprile 2023, sono stati diversi i programmi proposti al pubblico televisivi. Ecco, quindi, i dati auditel e chi ha vinto la consueta sfida degli ascolti tv.

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto tv di giovedì 20 aprile ha dato al pubblico un ventaglio di scelte con cui intrattenersi, dalle fiction ai film, passando per programmi di intrattenimento e anche di approfondimento. La settima stagione di Un passo dal cielo conferma di essere particolarmente gradita al pubblico, mentre dal suo approdo in tv, lo show di Geppi Cucciari ha avuto una crescita significativa. Di seguito tutti i dati auditel e chi ha conquistato il podio degli ascolti tv.

Un passo dal cielo 7 piace al pubblico, Splendida Cornice è in crescita

Nella serata di ieri, giovedì 20 aprile 2023, su Rai1 è tornato l'appuntamento con la fiction Un Passo dal cielo 7 che ha catturato l'attenzione di 3.658.000 spettatori arrivando al 19.6% di share. Una conferma per il pubblico della rete ammiraglia della tv pubblica che, infatti, si è ormai affezionato alle vicende ambientate tra le valli di San Candido. Su Canale 5 il film Un Boss in Salotto è stato visto da 1.916.000 spettatori segnando il 10.4% di share. Il programma che, invece, ha risentito di una crescita costante dalla prima puntata andata in onda è "Splendida Cornice" di Geppi Cucciari. L'idea di portare sul piccolo schermo un varietà culturale si è rivelata vincente e, infatti, i telespettatori hanno premiato l'audacia della conduttrice che ha creduto in un progetto ambizioso capace di dare i suoi frutti. Lo show ha sfiorato uno share del 4.6%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 After 2 è stata la scelta di 517.000 spettatori arrivando al 2.6% di share. Su Italia 1 il programma Back to School ha intrattenuto 801.000 spettatori arrivando al 5.6%. Su Rai3 Splendida Cornice ha appassionato 954.000 spettatori arrivando ad uno share del 4.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha segnato la presenza di 924.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Piazza Pulita è stato visto da 790.000 spettatori arrivando ad uno share del 5.4%. Su Tv8 il quarto di finale di Europa League Roma – Feyenoord ha catturato l'attenzione di 2.036.000 spettatori con il 10.6% di share.