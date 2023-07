Ascolti tv domenica 23 luglio: chi ha vinto tra Raul Gardini, Tim Summer Hits e Bold Pilot Raul Gardini su Rai Uno, Tim Summer Hits con Andrea Delogu e Nek in onda su Rai 2 e Bold Pilot – Leggenda di un campione trasmesso su Canale 5: chi ha vinto la gara degli ascolti tv. Tutti i dati auditel di domenica 23 luglio 2023.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di domenica 23 luglio ha offerto agli spettatori intrattenimento, musica e film. Rai Uno ha proposto Raul Gardini, la docufiction che racconta la vita dell'imprenditore e dirigente d'azienda Raul Gardini, Canale5 invece il film Bold Pilot – La leggenda di un campione. Su Rai2 è andato in onda un nuovo, il penultimo, appuntamento con il Tim Summer Hits con Andrea Delogu e Nek alla conduzione. Ecco tutti i dati auditel della serata.

Bold Pilot e Raul Gardini, chi ha vinto agli ascolti tv

La vita di Raul Gardini, dal varo del Moro di Venezia all’ultimo giorno di vita, dai successi della Coppa America a Tangentopoli, andata in onda su Rai Uno ieri, domenica 23 luglio, in prima serata ha totalizzato 1.484.000 spettatori pari all’11.6% di share. Bold Pilot – La leggenda di un campione, film del 2018 di Ahmet Katiksiz ha intrattenuto, invece, 1.428.000 spettatori con uno share del 12%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Il penultimo appuntamento con il Tim Summer Hits andato in onda ieri sera su Rai Due dalle 21.25 e che ha visto tantissimi ospiti sul palco, da Tananai, Annalisa, Blanco, Clementino, Diodato a Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma con Tony Effe e tanti altri, presentati da Andrea Delogu e Nek ha intrattenuto 1.275.000 spettatori pari all’11% di share. Le ragazze in replica su Rai3 ha segnato 588.000 spettatori con il 4.9% di share. FBI Most Wanted su Italia Uno (gli episodi 3×17 e 3×18) è stato seguito da 928.000 spettatori (7.1%). Su Rete 4 Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale ha registrato 461.000 spettatori (3.8%). Tre episodi in replica di Yellowstone su La7 ha segnato 165.000 spettatori con l’1.7%. Italia’s Got Talent – Best Of su Tv8 ha registrato 347.000 spettatori (2.9%). Per Little Big Italy sul Nove 296.000 spettatori (2.3%).