Ascolti tv domenica 16 febbraio: chi ha vinto tra Mina Settembre 3 e Tradimento Ascolti tv di domenica 16 febbraio. Chi ha vinto tra Mina Settembre 3 su Rai1 e la fiction turca Tradimento in onda su Canale 5. Tutti i dati Auditel di ieri sera.

La prima serata di ieri, domenica 16 febbraio, ha offerto agli spettatori film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata della fiction Mina Settembre 3 con Serena Rossi e Giuseppe Zeno. Su Canale5, invece, spazio ai nuovi episodi di Tradimento. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di ieri.

La sfida agli ascolti tv tra Mina Settembre 3 e Tradimento

Nella prima serata di domenica 16 febbraio, su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Mina Settembre, la fiction con Serena Rossi, arrivata alla sua terza stagione. L'appuntamento è stato seguito da 4.547.000 spettatori pari al 25.3% . Su Canale 5, invece, spazio ai nuovi episodi di Tradimento, fiction turca che tiene incollato il pubblico per via delle intricate vicende d'amore. Gli episodi sono stati seguiti da 1.927.000 spettatori con uno share dell'11.5%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 N.C.I.S. Origins ha intrattenuto 709.000 spettatori (3.7% di share). Su Italia1 la trasmissione Le Iene ha incollato davanti al video 1.297.000 spettatori con il 9.1% di share. Su Rai3 Report ha segnato 1.466.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Rete4 il programma Zona Bianca ha totalizzato 599.000 spettatori (4% di share). Su La7 la miniserie televisiva Il processo di Norimberga ha raggiunto 298.000 spettatori e il 2%. Su Tv8 Blacklight ha ottenuto 205.000 spettatori con l'1.1% di share. Sul Nove Che Tempo Che Fa – che ha ospitato Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025 – ha radunato 1.542.000 spettatori con il 7.5% nella presentazione, 2.018.000 spettatori con il 10.1% nella prima parte e 1.055.000 spettatori con l'8.5% nella seconda parte parte chiamata Il Tavolo.