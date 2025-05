video suggerito

Ascolti TV domenica 11 maggio: chi ha vinto tra Le indagini di Lolita Lobosco 3, Lo show dei record e Che tempo che fa Ha vinto la serie di Rai1 Le indagini di Lolita Lobosco 3 con il 20% di share, la trasmissione di Canale5 Lo show dei record al 10.9% di share e il programma Che tempo che fa in onda sul Nove al 10.3% di share. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Paperissima Sprint. Tutti i dati Auditel di ieri, domenica 11 maggio.

Gli ascolti della prima serata di ieri, domenica 11 maggio. In onda serie tv, eventi sportivi, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la replica de Le indagini di Lolita Lobosco 3 con Luisa Ranieri. Su Canale5, la trasmissione Lo show dei record con Gerry Scotti. Sul Nove, Che tempo che fa, programma di Fabio Fazio. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Paperissima Sprint. I dati Auditel di domenica 11 maggio.

La sfida tra Le indagini di Lolita Lobosco, Lo show dei record e Che tempo che fa

Nella prima serata di ieri, domenica 11 maggio, Rai1 ha trasmesso la replica di una puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3, fiction con Luisa Ranieri. La fiction ha ottenuto un ottimo risultato anche in replica. È stata seguita da 3.288.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale5 spazio a Lo show dei record. Il programma condotto da Gerry Scotti ha registrato 1.499.000 spettatori con il 10.9% di share. Sul Nove, Che tempo che fa. Tra gli ospiti del programma di Fabio Fazio anche Luca Argentero e Marco Mengoni. Il programma è stato seguito da 1.865.000 spettatori con il 10.3% nella prima parte e 905.000 spettatori con l’8.7% nella rubrica Il Tavolo.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai2 in onda, gli Internazionali BNL d'Italia di tennis. L'evento sportivo è stato seguito da 573.000 spettatori con il 3.2% di share. Rai3 ha lasciato spazio all'approfondimento di Report. La trasmissione ha registrato 1.568.000 spettatori pari al 9% di share. Italia1 ha proposto Le Iene presentano Inside. Rete4 ha trasmesso Zona Bianca. Il programma di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi ha interessato 485.000 spettatori con il 3.7% di share. Su Tv8 in onda Men in Black: International. Il film con Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Liam Neeson è stato seguito da 277.000 spettatori con l’1.7% di share. La7 ha trasmesso A beautiful mind. Il film con Russell Crowe, Jennifer Connelly, Nash, Ed Harris, Paul Bettany e Vivien Cardone ha interessato 304.000 spettatori con l’1.9% di share.

Gli ascolti di Affari tuoi e Paperissima Sprint

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Vanessa dalla Sardegna. La puntata ha registrato 5.332.000 spettatori con il 29% di share. Su Canale5, in onda una nuova puntata di Paperissima Sprint che ha registrato 2.200.000 spettatori pari al 12% di share.