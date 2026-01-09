Ascolti tv 8 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Forbidden Fruit, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv giovedì 8 gennaio 2026, tra Rai 1 con Don Matteo 15 e Forbidden Fruit su Canale5. I dati di ascolto di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna in Access Prime Time.

Il palinsesto televisivo dell'8 gennaio 2026 ha offerto un vasto genere di programmi, da serie Tv a programmi di intrattenimento. Rai 1 ha trasmesso in prima serata Don Matteo 15, la serie Tv con Raoul Bova e Nino Frassica. Su Canale5, invece, in onda un nuovo appuntamento di Forbidden Fruit.

Ascolti tv 8 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Forbidden Fruit

L'appuntamento della nuova stagione di Don Matteo 15, la serie tv che vede protagonisti Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta e Francesco Scali, ha catalizzato davanti allo schermo 4.159.000 spettatori pari al 24.8%, vincendo nettamente la sfida degli ascolti. Su Canale 5, invece, Forbidden Fruit ha collezionato 1.822.000 spettatori con uno share del 12.3%.

Le altre reti generaliste

Vediamo i dati di ascolto delle altre reti generaliste. Rai2 ha intrattenuto 818.000 spettatori pari al 6% con Ore 14 Sera. Mentre Rai 3 ha mandato in onda il film Moonage Daydream, che ha registrato 350.000 spettatori (1.9%). Il film della saga di Harry Potter, Harry Potter e l'ordine della fenice, andato in onda su Italia 1 ha raccolto davanti al video 1.123.000 spettatori con il 6.4%. Dritto e Rovescio su Rete4 ha registrato 873.000 spettatori (6.4%). La maschera di Zorro su Tv8 ha segnato 354.000 spettatori (2.1%). Il film Natale a Pemberley Manor in onda sul NOVE è stato seguito da 343.000 spettatori con l’1.9%. Su La7 Piazzapulita ha raggiunto 873.000 spettatori (6.4%).

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

In access prime time torna ancora una volta la sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, protagonisti del pre serale delle principali reti televisive. Il gioco dei pacchi, Affari Tuoi, in onda su Rai 1 con la partecipazione di Herbert Ballerina, trasmesso prima di Don Matteo 15, ha registrato ieri sera 4.991.000 spettatori (23.5%) dalle 20:48 alle 21:42. Ad avere la meglio è ancora una volta La Ruota della Fortuna su Canale5 con Samira Lui, che ha invece intrattenuto 5.482.000 spettatori pari al 25.9% dalle 20:47 alle 21:54.