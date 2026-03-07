Ascolti tv 6 marzo: chi ha vinto tra The voice generations e Io sono Farah, Scotti senza De Martino fa il botto

Chi ha vinto tra la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali Milano – Cortina 2026 e The Voice Generations trasmesse da Rai1 e Io sono Farah in onda su Canale5. Salta la puntata di Affari tuoi. In access prime time La ruota della fortuna con Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri venerdì 6 marzo.

Gli ascolti TV di ieri, venerdì 6 marzo. Rai1 ha trasmesso la Cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 e subito dopo The voice generations condotto da Antonella Clerici. Canale5 ha lasciato spazio alla soap Io sono Farah. In access prime time, è saltata la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna. In onda solo il programma di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri venerdì 6 marzo.

La sfida degli ascolti TV tra The Voice Generations e Io sono Farah. Su Rai1, alle ore 22:00, ha avuto inizio il programma condotto da Antonella Clerici, The Voice Generations. In giuria Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. La trasmissione è partita da 2.595.000 spettatori con il 18.7% di share. Canale5 ha trasmesso Io sono Farah. La soap turca si è fermata a 1.829.000 spettatori con il 14.7% di share.

La ruota della fortuna contro le Paralimpiadi: chi ha vinto. In access prime time, Affari Tuoi non è andato in onda per lasciare spazio alla Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali Milano – Cortina. A seguire l'evento 3.261.000 spettatori con il 17% di share. Su Canale5, invece, è stato trasmesso regolarmente l'appuntamento con La ruota della fortuna. La trasmissione condotta da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato ottimi ascolti: 5.596.000 spettatori pari al 28.8% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha trasmesso House of Gucci. Il film con Lady Gaga è stato seguito da 555.000 spettatori pari al 3.6% di share. Rai3 ha proposto la rubrica La pelle del mondo – Il pianeta verde, che ha interessato 661.000 spettatori con il 3.9% di share. Italia1 ha lasciato spazio a Top Gun: Maverick. Il film ha registrato 1.531.000 spettatori con il 9.7% di share. Su Rete4, l'approfondimento di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è stato seguito da 1.097.000 spettatori con l'8.5% di share. Su La7, in onda Propaganda Live che ha raccolto 858.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Tv8, in onda MasterChef Italia 14 che ha interessato 326.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove, Fratelli di Crozza è stato seguito da 1.002.000 spettatori con il 5.6% di share.