Ascolti tv 5 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna, i dati di Balene e Che Tempo che fa

La prima serata di domenica 5 ottobre è stata all'insegna delle fiction in tv. Se su Rai1 è andata in onda la terza puntata di Balene, con Veronica Pivetti e Carla Signoris, su Canale 5 invece è stato confermato l'appuntamento con La notte nel cuore, la nota soap turca che è riuscita a fare breccia nel cuore degli spettatori Mediaset. È tornato anche Fabio Fazio, con la prima puntata di Che Tempo che fa sul Nove. Intanto, nell'access prime time, non si ferma la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della fortuna, i due game show ormai tengono banco e tra i conduttori si è accesa una sfida a colpi di share.

Lo ha detto anche durante il Festival Rumore di Fanpage.it, Stefano De Martino ha intenzione di "combattere" il suo competitor di Canale 5, pur riconoscendo l'esperienza di Gerry Scotti e il fatto che sia un "senatore della tv". Ma la sfida con La ruota della fortuna lo ha acceso, pur sapendo che sarebbe stata dura, come ha riferito al Dottore Pasquale Romano. Ma Affari Tuoi, almeno nella settimana appena trascorsa, sembra aver recuperato in termini di share e anche di numero di telespettatori, uno scarto decisamente più contenuto con il game show di Canale 5, con cui all'inizio della stagione c'era davvero un divario. E in effetti, i dati lo dimostrano, Affari Tuoi su Rai1 ha totalizzato 4.715.000 con il 24.5% di share, mentre Scotti è arrivato a 4.765.000 e il 24.7% di share, una vittoria impercettibile, dal momento che i dati sono quasi sovrapponibili.

In prima serata, invece, è da segnalare il ritorno di Che Tempo che fa con Fabio Fazio. Lo show sul Nove è ormai uno degli appuntamenti più attesi per l'emittente, in grado di portare informazione, intrattenimento e anche quel po' di goliardia che non guasta, cosa che ha portato al programma una folta schiera di sostenitori che lo hanno seguito ad ogni spostamento. Il programma resta fedele alla sua struttura e, infatti, totalizza 1.297.000 spettatori con il 6.8% nella presentazione dalle 20:35 alle 21:15, 1.557.000 spettatori con l’8.4% nella prima parte dalle 21:15 alle 22:25 e 785.000 spettatori con il 6.9% di share nella seconda parte. Intanto su Rai1 continua l'appuntamento con Balene-Amiche per sempre, la fiction con Pivetti e Signoris, godibile e spensierata che è stata la scelta di 2.866.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale 5, invece, il cult turco La notte nel cuore, si conferma un prodotto che al pubblico piace e non poco.

Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è la scelta di 518.000 spettatori con il 2.7% di share e N.C.I.S. Origins 518.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 Le Iene è stato visto da 1.190.000 spettatori con il 10% di share. Su Rai3 Presadiretta ha registrato 934.000 spettatori e il 5.4% dalle 21:42 alle 22:54. Su Rete4 Fuori dal Coro è stato visto da 700.000 spettatori e il 5.5% di share. Su La7 Il cliente ha raggiunto 369.000 spettatori e il 2.2% di share. Su Tv8 I delitti del BarLume – Sopra la panca ottiene 276.000 spettatori con l’1.7%.