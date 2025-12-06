Ascolti TV 5 dicembre, chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah

Chi ha vinto tra The Voice Senior su Rai1 e Io sono Farah su Canale 5. A vincere è chiaramente il format condotto da Antonella Clerici. In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Affari tuoi di Stefano De Martino. Tutti i dati Auditel di ieri venerdì 5 dicembre.

Gli ascolti TV di venerdì 5 dicembre. In prima serata, Rai1 ha puntato sul talent The Voice Senior con la conduzione di Antonella Clerici, mentre Canale5 ha proposto la soap turca Io sono Farah. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di venerdì 5 dicembre.

La sfida degli ascolti TV tra The Voice Senior e Io sono Farah

In prima serata, Rai1 vince con la proposta di una nuova puntata di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici. Il programma è stato seguito da 3.684.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale5 appuntamento con Io sono Farah, la soap turca che si è fermata a 1.601.000 spettatori con l'11.2% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il film Nella Tana dei Lupi con Gerard Butler e 50 Cent. La pellicola ha interessato 671.000 spettatori pari al 4.1% di share. Rai3 ha proposto Farwest, il programma di approfondimento condotto da Salvo Sottile che ha registrato 465.000 spettatori con il 3.1% di share. Italia1 ha trasmesso Le Iene presentano: la cura, che ha interessato 697.000 spettatori con il 6% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento giornalistico di Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ha registrato 1.160.000 spettatori con il 9% di share. Tv8 ha proposto il film Casino Royale con Daniel Craig che è stato seguito da 282.000 spettatori con il 1.9% di share. Sul Nove in onda Fratelli di Crozza, lo show con Maurizio Crozza che è stato seguito da 960.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7, Propaganda Live. Il programma di Diego Bianchi ha interessato 803.000 spettatori con il 5.9% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Venerdì 5 dicembre, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.596.000 spettatori con il 23% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 5.277.000 spettatori pari al 26.5% di share.