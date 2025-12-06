Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Ascolti TV 5 dicembre, chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah

Chi ha vinto tra The Voice Senior su Rai1 e Io sono Farah su Canale 5. A vincere è chiaramente il format condotto da Antonella Clerici. In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Affari tuoi di Stefano De Martino. Tutti i dati Auditel di ieri venerdì 5 dicembre.
Segui tutte le news di Fanpage.it in tempo reale su Google.
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Gli ascolti TV di venerdì 5 dicembre. In prima serata, Rai1 ha puntato sul talent The Voice Senior con la conduzione di Antonella Clerici, mentre Canale5 ha proposto la soap turca Io sono Farah. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di venerdì 5 dicembre.

La sfida degli ascolti TV tra The Voice Senior e Io sono Farah

In prima serata, Rai1 vince con la proposta di una nuova puntata di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici. Il programma è stato seguito da 3.684.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale5 appuntamento con Io sono Farah, la soap turca che si è fermata a 1.601.000 spettatori con l'11.2% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il film Nella Tana dei Lupi con Gerard Butler e 50 Cent. La pellicola ha interessato 671.000 spettatori pari al 4.1% di share. Rai3 ha proposto Farwest, il programma di approfondimento condotto da Salvo Sottile che ha registrato 465.000 spettatori con il 3.1% di share. Italia1 ha trasmesso Le Iene presentano: la cura, che ha interessato 697.000 spettatori con il 6% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento giornalistico di Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ha registrato 1.160.000 spettatori con il 9% di share. Tv8 ha proposto il film Casino Royale con Daniel Craig che è stato seguito da 282.000 spettatori con il 1.9% di share. Sul Nove in onda Fratelli di Crozza, lo show con Maurizio Crozza che è stato seguito da 960.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7, Propaganda Live. Il programma di Diego Bianchi ha interessato 803.000 spettatori con il 5.9% di share.

Leggi anche
Ascolti tv venerdì 28 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Venerdì 5 dicembre, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.596.000 spettatori con il 23% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 5.277.000 spettatori pari al 26.5% di share.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
I funerali di Sandro Giacobbe il 9 dicembre: la famiglia chiede che le offerte vadano al reparto di Oncologia
La camera ardente sarà allestita lunedì 8 e martedì 9 dicembre
L'amore per la moglie Marina e i figli Erika, Andrea e Alessandro
L'ultima intervista in tv: "Tutto normalizzato, vado avanti con entusiasmo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views