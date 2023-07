Ascolti tv domenica 30 luglio: chi ha vinto tra il film Quando un padre e la fiction Scomparsa Tutti i dati Auditel di domenica 30 luglio. Chi ha vinto agli ascolti tra il film Quando un padre, in onda su Canale 5, e “Scomparsa”, la fiction con Vanessa Incontrada in onda su Rai1.

A cura di Elisabetta Murina

Nella serata di domenica 30 luglio, il palinsesto ha offerto ai telespettatori diversi programmi di intrattenimento e approfondimento, film e serie tv. In particolare, su Canale 5 è andato in onda il film Quando un padre, mentre su Rai1 una replica della serie Scomparsa con protagonista Vanessa Incontrada. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv secondo i dati Auditel.

La sfida tra Scomparsa e Quando un padre

Su Canale 5, nella serata di domenica 30 luglio, è andato in onda il film Quando un Padre, diretto da Mark Williams e con Gerard Butler nel cast. Racconta la storia di Dane Jensen, un selezionatore di personale per conto della società Blackridge di Chicago, che lavora tutti i giorni fino a tardi per assicurare alla moglie e ai figli il tenore di vita che desiderano. La situazione cambia quando Ryan, il maggiore, ci ammala di leucemia. I film è stato visto da 1.225.000 spettatori pari al 10.1% di share.

Su Rai1 invece è andato in onda una replica della fiction Scomparsa, trasmessa per la prima volta nel 2017. Con protagonista Vanessa Incontrada nei panni di Nora Telese, una psichiatra infantile che ha cresciuto sua figlia Camilla e che si trasferisce da Milano a San Benedetto. La ragazza fa amicizia con la coetanea Sonia e, dopo una festa del liceo, non fanno più ritorno. Da quel momento hanno inizio le indagini per ritrovare le due ragazze. La puntata è stata seguita da 1.744.000 spettatori pari al 13.5% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2, Tim Summer Hits ha raccolto 974.000 spettatori con l’8.3% di share. Su Italia1 FBI Most Wanted ha intrattenuto 780.000 spettatori con il 5.9% di share, mentre suu Rai3 Le Ragazze ha raccolto davanti al video 732.000 spettatori (5.9%). Su Rete4, invece, Faccio un Salto all’Avana è stato visto da 479.000 spettatori con il 3.7% di share, su La7 Miss Marple ha interessato 272.000 spettatori con il 2.8%, su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of è stato seguito da 359.000 spettatori con il 2.9% di share.