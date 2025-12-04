Ascolti tv 3 dicembre: chi ha vinto tra L’altro ispettore e Gigi e Vanessa Insieme, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Gli ascolti tv di mercoledì 3 dicembre, tutti i dati Auditel della prima serata con la fiction L’altro Ispettore su Rai1, l’ultimo appuntamento con Gigi e Vanessa Insieme su Canale 5. La sfida nell’access prime time con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella prima serata di ieri, mercoledì 3 dicembre, il pubblico ha potuto scegliere tra film, programmi di intrattenimento, fiction e talk. Su Rai1 è andata in onda la seconda puntata de L'altro ispettore, la fiction con protagonista Alessio Vassallo, mentre su Canale 5 c'è stato un nuovo appuntamento con lo show Gigi e Vanessa Insieme. Come di consueto, però, la vera sfida agli ascolti tv si è sposata nell'access prime time, con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Vediamo i dati Auditel della serata di mercoledì 3 dicembre.

La sfida in prima serata tra L'altro ispettore e Gigi e Vanessa Insieme

In prima serata il secondo appuntamento con la fiction L'altro Ispettore su Rai1 ha accompagnato il pubblico in un racconto inedito, lontano dal crime come solitamente appare in tv, ma di strettissima attualità. Su Canale 5, invece, la puntata conclusiva dello show Gigi e Vanessa Insieme, ricca di ospiti del mondo dello spettacolo, chiude un ciclo particolarmente fortunato del programma che era giù andato in onda in una precedente edizione. La fiction con Alessio Vassallo è stata vista da 2.820.000 spettatori arrivando al 17.4% di share, in calo rispetto alla prima puntata, ma comunque si posiziona sul podio, mentre lo show Mediaset da 2.238.000 spettatori con uno share del 17%.

I dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Il pubblico non perde un appuntamento con le trasmissioni dell'access prime time di Rai1 e Canale5, ovvero Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna che, di fatto, sono i programmi più seguiti della TV, capaci di toccare punti di share altissimi anche durante la settimana. Se il game show di Stefano De Marino, però, si assesta sugli ascolti della passata stagione, quello di Gerry Scotti si conferma un successo e, anzi, continua a crescere alzando il livello della fascia, riproponendo ogni sera quello che per Mediaset è un vero e proprio miracolo. Il programma di Rai1 è stato visto da 4.660.000 spettatori con il 22.3% di share, mentre quello di Gerry Scotti conquista 5.067.000 spettatori con il 24.3% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Un uomo sopra la legge è stata la scelta di 773.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Inter-Venezia è stata vista da 2.141.000 spettatori e l’11% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha segnato 1.516.000 spettatori con il 9.6% di share. Su Rete4 Realpolitik è stato visto da 422.000 spettatori e il 3.3% di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha ottenuto 1.182.000 spettatori e il 6.6% di share. Su Tv8 4 Ristoranti segna 352.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove La Corrida ottiene 539.000 spettatori con il 3.7% di share.