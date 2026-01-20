Ascolti tv 19 gennaio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig, la sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna

Gli ascolti tv di lunedì 19 gennaio 2026: chi ha vinto tra La Preside su Rai 1 e Zelig 30 su Canale5. I dati Auditel della sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna nell’access prime time.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il palinsesto televisivo di ieri, lunedì 19 gennaio 2026, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, serie televisive, informazione e approfondimento. Rai 1 ha trasmesso la seconda puntata di La Preside, fiction con Luisa Ranieri protagonista ambientata a Caivano, che ha collezionato X spettatori pari al % di share. La serie televisiva ha sfidato in termini di ascolti la seconda puntata di Zelig 30, show con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che ha invece registrato X spettatori (%). In access prime time, la consueta sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna.

Ascolti tv 19 gennaio: i dati delle altre reti generaliste

Vediamo gli ascolti delle altre reti generaliste di lunedì 19 gennaio 2026. Il film Pelham 123: Ostaggi in metropolitana in onda in prima serata su Rai 2 ha segnato X spettatori pari al % di share. Lo Stato delle Cose in onda su Rai 3 ha intrattenuto X spettatori (%). John Wick – Capitolo 2 su Italia1 ha segnato X spettatori con il %, Quarta Repubblica su Rete4 ha totalizzato invece X (pari al %). Bruno Barbieri 4 Hotel su Tv 8 ha segnato X spettatori (%), Spy sul NOVE ha intrattenuto X spettatori con il % di share. La Torre di Babele – Trump, un anno di follia? su La7 ha raggiunto X spettatori e il % di share.

La sfida dell'access prime time: Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna

Continua la sfida degli ascolti tv anche nell'access prime time. Lunedì 19 gennaio 2026, la fascia oraria più seguita della televisione ha visto protagonisti i due programmi di punta, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il gioco dei pacchi in onda su Rai 1, andata in onda nello stesso giorno della scomparsa del padre di De Martino, ha intrattenuto X spettatori pari al % di share. Il game show di Gerry Scotti, accompagnato in studio da Samira Lui, ha segnato invece X spettatori pari al % di share.