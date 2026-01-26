Ascolti tv 25 gennaio: chi ha vinto tra Prima di Noi e Chi vuol essere milionario, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Gli ascolti tv della serata di domenica 25 gennaio 2026. Su Rai1 è andata in onda l’ultima puntata della fiction Prima di Noi, mentre su Canale 5 l’appuntamento con Chi vuol essere milionario. Nell’access prime time la consueta fida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

La prima serata di domenica 25 gennaio ha offerto al pubblico un ventaglio di possibilità tra programmi di intrattenimento, film, talk di informazione e sport. Su Rai1 è andata in onda l'ultima puntata della fiction Prima Noi, mentre su Canale 5 è tornato Chi vuol essere milionario?. Nell'access prime time, invece, prosegue la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Vediamo, quindi, tutti i dati Auditel.

La prima serata tra Prima di Noi e Chi vuol essere milionario

Nella prima serata di domenica 25 gennaio, su Rai1 è stata trasmessa l'ultima puntata della fiction Prima di Noi, con Maurizio Lastrico, Matteo Martari e altri volti noti del piccolo schermo, un appuntamento che ha appassionato il pubblico e che infatti, anche il finale di stagione non è stato da meno. La fiction ha raggiunto 2.012.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5, invece, è stata trasmessa una nuova puntata di Chi vuol essere milionario?, uno dei quiz più noti e amati della tv, tornato da poco in televisione ha convinto 1.988.000 spettatori con uno share del 15.8%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Il sesso degli angeli è stato visto da 713.000 spettatori con il 3.7% di share. Su Italia1, Le Iene tiene attaccati allo schermo 1.222.000 spettatori con il 10.3% di share. Su Rai3 Report è stato visto da 1.614.000 spettatori con il al 9.2% di share. Su Rete4 Fuori dal Coro è la scelta di 647.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Il castello ha raggiunto 342.000 spettatori e il 2.1% di share. Su Tv8 Attacco al potere – Olympus Has Fallen ha ottenuto 332.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove, dopo la presentazione, Che Tempo Che Fa raduna 1.453.000 spettatori con l’8.3% e 652.000 spettatori con il 6.6% nella parte chiamata Il Tavolo.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Continua, nell'access prime time, la sfida tra i due game show che dividono gli italiani. Su Rai1 prosegue l'appuntamento con Affari Tuoi con il ritorno di Herbert Ballerina, da qualche tempo assente dalla trasmissione. Lo show con Stefano De Martino ha totalizzato 4.682.000 spettatori e il 23.3%. La Ruota della Fortuna, invece, continua a macinare ascolti su Canale 5 e, ormai, tra spettatori e share, conquista il pubblico italiano eppure in questo appuntamento scende di qualche punto con 4.774.000 spettatori pari al 23.8% .