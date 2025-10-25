Programmi tv
Ascolti tv 24 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati di Affari Tuoi

Gli ascolti tv di venerdì 24 ottobre. In prima serata su Rai1 un nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, mentre su Canale 5 la fiction Tradimento. Continua la sfida nell’access tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.
A cura di Ilaria Costabile
Gli ascolti TV di venerdì 24 ottobre. Il pubblico si è diviso la prima serata tra spettacoli di intrattenimento, fiction e programmi di informazione, ma la vera sfida continua ad essere quella dell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna che, ormai, sono i titoli più seguiti della tv. Intanto su Rai1 è tornato anche Tale e Quale Show con Carlo Conti. Vediamo, quindi, tutti i dati Auditel della serata di venerdì.

L'access è diventato la prima serata della TV e in effetti non è un'affermazione che contrasta con la realtà, non solo per la durata dei game show che seguono i tg e anticipano fiction e programmi, ma anche perché in termini di ascolti è la fascia che fa registrare il maggior numero di presenze davanti al piccolo schermo, ma soprattutto notevoli picchi di share. D'altra parte è stato proprio Gerry Scotti ad ammettere che lui e Stefano De Martino stanno facendo una cosa che non accadeva da anni. Ebbene, nella consueta sfida tra i due giochi TV, ecco chi ha avuto la meglio.

La prima serata del venerdì è caratterizzata ormai da anni dalla presenza di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti che tra performance dei concorrenti e giuria intrattiene il pubblico di Rai1. Su Canale 5, invece, la serie turca Tradimento continua ad appassionare gli spettatori che seguono con interesse la storia raccontata dalla fiction turca.

