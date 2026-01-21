Ascolti TV 20 gennaio, chi ha vinto la sfida tra Prima di noi e Io sono Farah

Gli ascolti tv di martedì 20 gennaio: la prima serata televisiva ha visto sfidarsi la fiction Prima di noi su Rai1 e la seconda stagione di Io sono Farah su Canale5. In access prime time, la sfida tra Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.

Martedì 20 gennaio, la prima serata televisiva ha visto sfidarsi la fiction Prima di noi su Rai1 e la seconda stagione di Io sono Farah su Canale5. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di martedì 20 gennaio.

La sfida degli ascolti TV tra Prima di noi e Io sono Farah

In prima serata, Rai1 ha proposto Prima di noi, la fiction con protagonisti Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese. Il programma è stato seguito da 2.131.000 spettatori pari al 12.5% di share e ha vinto la serata televisiva. Su Canale5 appuntamento con Io sono Farah, la fiction turca giunta alla seconda stagione con il secondo episodio. La serie si è fermata a 1.921.000 spettatori con il 13.3% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Rai2 ha trasmesso Boss In Incognito. Il programma ha interessato 1.004.000 spettatori pari al 6.3% di share. Rai3 ha trasmesso Farwest, il programma di approfondimento condotto da Salvo Sottile. Il programma ha registrato 767.000 spettatori con il 5% di share. Italia1 ha trasmesso Il principe cerca moglie, che ha interessato 1.108.000 spettatori per il 6.2% di share.

Su Rete4 spazio all'approfondimento di È sempre Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer che ha registrato 567.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7, diMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris. Il programma ha interessato 1.509.000 spettatori con il 9% di share. Tv8 ha proposto Un Natale regale che è stato seguito da 335.000 spettatori con il 1.8% di share. Sul Nove in onda Cash or Trash – La notte dei tesori condotto da Paolo Conticini, che è stato seguito da 577.000 spettatori con il 3.3% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Martedì 20 gennaio, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 5.195.000 spettatori con il 23.6% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 5.334.000 spettatori pari al 24.4% di share.