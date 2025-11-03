Ascolti TV 2 novembre, chi ha vinto tra Makari, La notte nel cuore e Che Tempo Che Fa

Gli ascolti TV di domenica 2 novembre. In prima serata, Canale5 ha proposto la soap turca La notte nel cuore mentre Rai1 ha trasmesso la miniserie Makari. Sul Nove, Che Tempo Che fa. La sfida dell’access tra Affari Tuoi e Ruota della Fortuna. Tutti i dati Auditel di domenica 2 novembre 2025.

Gli ascolti TV di domenica 2 novembre. La sfida della prima serata vede Rai1 trasmettere la miniserie Makari con l'episodio "Il ballo dei diavoli" mentre su Canale 5 c'è la soap turca La notte nel cuore con l'episodio numero 77. Sul Nove, un'altra puntata del talk show di successo di Fabio Fazio, Che tempo che fa. La sfida dell'access prime time è sempre quella: Affari Tuoi contro La ruota della fortuna. A vincere è la serie tv di Rai1. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di domenica 2 novembre.

In prima serata, Rai1 ha proposto Makari – Stagione 4 Episodio 3 – Il ballo dei diavoli, la miniserie con Claudio Gioè. Il programma è stato seguito da 2.820.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 appuntamento con La notte nel cuore, la soap turca con l'episodio 77 della prima stagione. La serie si è fermata a 2.442.000 spettatori con il 15.3% di share. Sul Nove in onda Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio che è stato seguito da 1.150.000 spettatori con il 5.8% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso N.C.I.S. con gli episodi 19 e 20 della ventiduesima stagione. Il telefilm ha interessato 658.000 spettatori pari al 3.5% di share. Rai3 ha proposto Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci al centro del dibattito pubblico e politico dopo il tentativo last-minute del componente del Garante Agostino Ghiglia di bloccare la puntata, accusata di aver violato la sua privacy. La trasmissione ha registrato 1.719.000 spettatori con il 9.7% di share. Italia1 ha trasmesso Le Iene presentano – Inside, che ha interessato 1.229.000 spettatori con il 9.7% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano che ha registrato 733.000 spettatori con il 5.8% di share. Tv8 ha proposto il film Innocenti Bugie con Tom Cruise e Cameron Diaz che è stato seguito da 287.000 spettatori con l'1.6%% di share. Su La7, Una giornata particolare – Pier Paolo Pasolini: l'ultima notte. Il programma condotto da Aldo Cazzullo ha interessato 513.000 spettatori con il 3.1% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Domenica 2 novembre, in access prime time, è tornata la sfida della stagione. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.620.000 spettatori con il 23.2% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.938.000 spettatori pari al 24.9% di share.