Ascolti tv 15 luglio 2023, chi ha vinto tra 20 anni che siamo italiani e Lo show dei record Gli ascolti tv di sabato 15 luglio 2023. Chi ha vinto la sfida degli ascolti tra 20 anni che siamo italiani, lo show evento in replica con la conduzione di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada proposto da Rai1, e Lo show dei record con Gerry Scotti su Canale5.

A cura di Stefania Rocco

Nella prima serata di sabato 15 luglio 2023 le principali reti televisive italiane hanno offerto varietà, programmi di intrattenimento, serie tv e trasmissioni di approfondimento. Serata di repliche per le ammiraglie Rai e Mediaset, che offrono agli spettatori un palinsesto del prime time del fine settimana privo di novità in attesa della ripartenza prevista con l’inizio del prossimo autunno.

Chi ha vinto tra Rai1 e Canale5

Rai1, in prima serata, ha proposto la replica di 20 anni che siamo italiani, lo show (anche) musicale che ha visto al timone Gigi d’Alessio e Vanessa Incontrada. Decine gli ospiti popolari saliti sul palco: da Fiorella Mannoia a Giorgio Panariello, Gianna Nannini, Claudio Amendola, Amadeus, Marco Giallini, Umberto Tozzi, Raf, Laura Chiatti, Sergio Cammariere, Morgan, Raphael Gualazzi e Luché. Il programma ha fatto registrare spettatori con il % di share. Su Canale5, invece, è andata in onda in replica una puntata de Lo show dei record condotto da Gerry Scotti, già trasmesso in primavera. La rete ammiraglia Mediaset ha registrato spettatori con il % di share.

Gli ascolti tv di sabato 15 luglio 2023

Vediamo adesso cos’è accaduto sulle altre reti. Rai2 ha trasmesso Cure pericolose, thriller sui sogni infranti inserito all’interno del ciclo “Nel segno del giallo”, che è stato seguito da spettatori con il % di share. Rai3 ha invece trasmesso in replica un episodio della serie dei record L’amica geniale 2 – Storia del nuovo cognome, che ha ottenuto spettatori con il % di share. Su Italia1 è andato in onda il film Ritorno al futuro che ha intrattenuto spettatori con il % di share. Rete4, invece, ha proposto un episodio della pluripremiata serie Dynasties L’avventura della vita – Puma che ha interessato spettatori con il % di share. Su La7 il programma con Licia Colò Eden – Un pianeta da salvare è stato seguito da spettatori con il % di share. Su Tv8 il format Bruno Barbieri 4 Hotel ha intrattenuto spettatori con il % di share. Sul Nove il documentario Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani ha interessato spettatori con il % di share.