Ascolti tv 11 novembre: chi ha vinto tra La ragazza del mare e La notte nel cuore, i dati di Scotti e De Martino

Tutti i Dati Auditel di martedì 11 novembre. Ieri sera in prima serata si sono scontrati il film La ragazza del mare, in onda su Rai 1, e la soap La notte nel cuore, su Canale5. I dati di ascolto di Affari Tuoi e La ruota della fortuna nell’access prime time.

La prima serata di ieri, martedì 11 novembre 2025, ha offerto ai telespettatori film, soap opera e programmi di intrattenimento. Rai 1 ha trasmesso il film La ragazza del mare, che racconta la storia vera di Trudy Ederle, la prima donna che riuscì ad attraversare a nuoto il Canale della Manica. Canale5, invece, ha trasmesso una nuova puntata di La notte nel cuore, la soap opera turca che raccoglie solitamente oltre 2milioni di spettatori. La sfida in termini di ascolti tv tra le due principali reti televisive la vince Canale5: il film di Rai 1 ha intrattenuto 1.950.000 spettatori pari a uno share del 12.3 %, mentre la serie televisiva su Canale5 2.369.000 spettatori pari a uno share del 14.9 %.

Rai 2 non ha trasmesso Belve ieri sera, a differenza delle scorse settimane: la prima serata è stata occupata dalle ATP Finals di tennis. La partita che ha visto scontrarsi Lorenzo Musetti e Alex de Minaur è stata seguita da 1.693.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai3 è andato in onda Amore criminale, che ha intrattenuto 670.000 spettatori (3.7% di share), È sempre Cartabianca su Rete4 ha raggiunto invece 512.000 spettatori (4% di share). Le Iene Show su Italia1 hanno intrattenuto 1.338.000 spettatori con l’11.4%, DiMartedì su La7 ha segnato 1.431.000 spettatori e l’8.9% di share.

La sfida tra Gerry Scotti che allunga su Affari Tuoi di Stefano De Martino

La sfida in termini di ascolti tv più attesa resta quella dell'access prime time che vede scontrarsi ogni giorno Affari Tuoi e La ruota della fortuna. Ad oggi il game show di Canale5 è quello che raccoglie il maggior numero di spettatori e anche ieri sera, martedì 11 novembre 2025, Gerry Scotti su Canale5 ha intrattenuto 5.502.000 spettatori pari al 25.8% di share, mentre Stefano De Martino con la partita di Eugenio della Regione Marche su Rai1 ha raggiunto 4.613.000 spettatori (21.5% di share).