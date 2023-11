Armando Incarnato torna a Uomini e Donne, il cavaliere nuovo protagonista del trono over Nel corso della registrazione che ha segnato l’inizio del trono di Ida Platano, anche Armando Incarnato ha fatto il suo ingresso in studio. Il cavaliere, rimasto assente per qualche mese, è tornato a occupare il suo posto in trasmissione.

A cura di Stefania Rocco

Armando Incarnato è tornato a Uomini e Donne. Dopo mesi di assenza, il cavaliere del trono over è tonato a occupare il suo posto nel corso della registrazione di oggi, martedì 7 novembre. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni danno per certo il ritorno di Armando in studio. L’uomo è già stato al centro di una dinamica che lo ha visto interagire con Cristina Tenuta. L’uomo ha raccontato che la dama ha tentato di contattarlo anche in estate, con scarsi risultati. Cristina ha ammesso che abbandonerebbe il programma insieme ad Armando ma Incarnato, appena rientrato, ha dichiarato di non essere interessato. Nessuna interazione, invece, con Barbara De Santi nonostante la pressione dei fan che, fino a qualche anno fa, li invitavano a mezzo social ad abbandonare la trasmissione insieme.

Il trono di Ida Platano

Dopo la messa in onda del suo video di presentazione, la nuova tronista Ida Platano ha fatto il suo ingresso in studio. La donna ha spiegato che la relazione con Alessandro è ormai conclusa e che si ritiene libera di cercare di nuovo l’amore. In studio, la nuova tronista ha ritrovato la ex nemica Roberta Di Padua con la quale si era scontrata a più riprese in passato. Roberta ha fatto sapere di volere andare avanti e si è detta felice della presenza di Platano sul trono. Quest’ultima, invece, ha dichiarato di non essere in grado di dimenticare i motivi dei loro contrasti.

Ida Platano ha eliminato numerosi corteggiatori

Ida Platano ha dimostrato la volontà di non accontentarsi fin dall’inizio del suo percorso sul trono. Nella puntata di debutto, ha eliminato numerosi corteggiatori che erano scesi in studio per un appuntamento al buio. Diversi altri, invece, hanno deciso di eliminarsi perché non si sentivano all’altezza di cominciare una relazione con una donna già madre di un figlio.