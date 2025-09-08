Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno con una ‘sosia’ e senza voce: “L’ho persa da giorni, sarà l’emozione”

Antonella Clerici è tornata su Rai1 con una nuova edizione di È Sempre Mezzogiorno. La conduttrice ha rivelato di avere un piccolo problema di salute, che però non le ha impedito di condurre la diretta: “Ho perso la voce da qualche giorno”. In studio poi una ‘seconda Antonella’, la parodia di Alfio Bottaro, vestito come lei.

Antonella Clerici è tornata su Rai1 con È Sempre Mezzogiorno. Lunedì 8 settembre, la conduttrice ha inaugurato la nuova edizione del programma, che terrà compagnia agli spettatori dal lunedì al venerdì alle ore 12. Non appena iniziata la diretta, ha ammesso di avere un piccolo problema di salute, che però non le ha impedito di continuare la puntata. A raggiungerla in studio anche una ‘seconda Antonella', interpretata da Alfio Bottaro, vestito esattamente uguale a lei.

Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno senza voce

Antonella Clerici ha aperto la nuova stagione di E sempre mezzogiorno, n onda su Rai1 alle ore 12, con un piccolo imprevisto. "Ho perso la voce da qualche giorno", ha spiegato al pubblico al centro dello studio. Nonostante questo, la conduttrice non ha nascosto la gioia di essere tornata in diretta a fare compagnia agi spettatori: "Non so se è stata l'emozione, ma è qualche giorno che è così. Questa estate sono stata benissimo, arrivo qui, devo parlare con voi e mi scende la voce". Poco dopo aver iniziato la puntata, Clerici ha anche rivolto un pensiero a Pippo Baudo, Giorgio Armani e Emilio Fede, scomparsi di recente, prima che tornasse dopo la pausa estiva.

La parodia di Alfio Bottaro e la ‘seconda Antonella'

Poco dopo l'inizio della puntata, in studio è arrivata temporaneamente anche una ‘seconda Antonella‘. Si tratta del ‘tuttofare' del programma, Alfio Bottaro, che è entrato in diretta imitando la conduttrice: stesso vestito, parrucca bionda riccia e anche stesse parole. Il video su X è diventato in breve virale e ha suscitato diversi commenti ironici e divertenti. Bottaro è da alcuni anni una presenza fissa del cast e si è fatto amare dal pubblico grazie al suo carattere e alla sua capacità di esserci sempre. Prima di È Sempre Mezzogiorno, era lontano dal mondo della tv: nato a Grondona (Alessandria) era stato anche vicesindaco e consigliere comunale del suo paese.