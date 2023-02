Anticipazioni Uomini e Donne: “Una coppia ha lasciato insieme il programma, Federico verso la scelta” Ieri, lunedì 13 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne: stando alle anticipazioni diffuse da Uominiedonneclassicoeover, una coppia del trono Over avrebbe lasciato il programma insieme. Federico del trono Classico sarebbe vicino ad una scelta.

A cura di Gaia Martino

Ieri, lunedì 13 febbraio, nello studio di Uomini e Donne è stata registrata una nuova puntata del dating show che andrà in onda prossimamente. Stando alle anticipazioni diffuse dalla pagina Uominiedonneclassicoeover, una coppia del Trono Over avrebbe deciso di abbandonare il programma insieme. "Lite tra Armando e Gianni, Federico vicino alla scelta".

Alessandro e Pamela del Trono Over lasciano insieme Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni, Alessandro e Pamela del trono Over di Uomini e Donne avrebbero deciso di lasciare il dating show insieme per viversi la storia d'amore lontani dalle telecamere. Lui le avrebbe regalato anche un anello di fidanzamento. Riccardo Guarnieri invece avrebbe interrotto la conoscenza con Michela.

La puntata registrata in studio si sarebbe concentrata gran parte su un'accesa discussione tra Armando Incarnato e Gianni Sperti. "L'opinionista ha accusato Armando di non essere interessato a nessuna donna da anni, di essere lì e non concludere mai una conoscenza", si legge. Il Cavaliere avrebbe spiegato di non essere interessato a nessuna donna dopo la scelta di Antonella di fare coppia con Luca.

Silenzio sul Trono Classico

Non si sarebbe parlato del Trono Classico nello studio di Uomini e Donne durante la registrazione di lunedì 13 febbraio: le anticipazioni rivelano che in studio non sarebbero stati presenti neanche tutti i tronisti: sedute sulla sedia rossa solo Lavinia e Nicole, Federico si sarebbe assentato, "ciò presume che il suo trono si concluderà con la scelta nella prossima registrazione". La pagina che si dedica a Uomini e Donne ha poi aggiunto: "Le prossime registrazioni saranno o sabato e domenica oppure domenica e lunedì", si legge.