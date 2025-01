Anticipazioni Uomini e Donne, nervi tesi tra Francesca e Gianmarco: la lite accesa poi lui lascia lo studio

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata mercoledì 29 gennaio. Puntata turbolenta soprattutto per Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo. Quest'ultimo è stufo dei dubbi che la tronista continua a nutrire nei suoi confronti e, esasperato dopo un'accesa lite con la tronista, ha lasciato lo studio.

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione del 29 gennaio

Grazie alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, è possibile conoscere qualche dettaglio in più su quanto accaduto durante la registrazione di Uomini e donne di mercoledì 29 gennaio. Nervi tesi tra Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo. La tronista avrebbe deciso di non portare nessuno in esterna. Tra lei e il corteggiatore ci sarebbe stata un’accesa lite. Francesca farebbe fatica a fidarsi di lui per due motivi: da una parte avrebbe scoperto che l’uomo avrebbe fatto un provino per il ruolo di tronista, dall’altra ritiene che faccia troppo la vittima per avere il pubblico dalla sua parte. Gianmarco, esasperato, avrebbe confidato di non farcela più a fare fronte alle continue lamentele di Francesca e avrebbe lasciato lo studio. Tina Cipollari lo avrebbe raggiunto dietro le quinte e lo avrebbe convinto a non prendere decisioni affrettate, dettate solo dalla rabbia. Quando Gianmarco è rientrato in studio, tuttavia, ci sarebbe stata l’ennesima lite con Francesca e l’uomo si sarebbe detto sempre più convinto che tra loro non possa andare avanti così.

100 corteggiatrici per il tronista Gianmarco Steri

Spopola il trono di Gianmarco Steri. Per lui sarebbero scese ben 100 ragazze. Il tronista avrà modo di conoscerle nelle prossime puntate con piccole presentazioni di 40 secondi a testa. Quanto al Trono Over, Gemma Galgani avrebbe messo fine all’ennesima frequentazione. Gloria, invece, avrebbe litigato con un cavaliere per una pesante affermazione. L’uomo l'avrebbe accusata di essere pericolosa quando beve.