Anticipazioni Uomini e Donne: "Barbara De Santi lascia lo studio. Nessuna scelta per Brando"

Oggi, martedì 20 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda nei prossimi giorni. A fornire le anticipazioni di quanto accaduto in studio è Lorenzo Pugnaloni che racconta di un'accesa lite andata in scena tra Barbara De Santi e Ernesto Russo. Quest'ultimo dopo aver corteggiato Ida Platano, ha intrapreso una conoscenza con la Dama ma qualcosa, tra loro, sarebbe andato storto. Ecco cosa vedranno i telespettatori nelle prossime puntate del dating show di Maria de Filippi.

Le anticipazioni di Uomini e Donne: cosa è successo nel Trono Over

Nella puntata di Uomini e Donne registrata oggi Ernesto avrebbe chiuso la conoscenza con Jaminca: "Lei lo vede solo come un amico". Il cavaliere avrebbe poi litigato animatamente con Barbara: non si sarebbe presentato per un'uscita con la dama e quest'ultima avrebbe sbottato in studio. "Hanno discusso perché lei lo ha accusato di essere nel programma per visibilità" scrive Lorenzo Pugnaloni in una story su Instagram contenente le anticipazioni. Dopo un'accesa lite, Barbara De Santi avrebbe lasciato lo studio: "Lui l'ha seguita e non sono più rientrati". La registrazione sarebbe proseguita con Silvio che ha raccontato della sua conoscenza con Daniela.

"Nessuna scelta per Brando, Ida balla con Mario"

Nella puntata del dating show registrata oggi, Brando non ha fatto la sua scelta. Avrebbe portato in esterna soltanto Beatriz e Raffaella avrebbe espresso in studio il suo malcontento: "Ha detto che non farà più niente per lui" e che cercherebbe ora solo dimostrazioni. Ida Platano, invece, avrebbe portato in esterna il corteggiatore Pierpaolo, gesto che avrebbe fatto storcere il naso a Mario che desidererebbe uscire con lei. La tronista, dopo le lamentele del corteggiatore napoletano, avrebbe deciso di ballare con lui.