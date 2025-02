video suggerito

Anticipazioni Grande Fratello del 6 febbraio: un confronto per Jessica Morlacchi e un'eliminazione Nella puntata del Grande Fratello di stasera Helena e Javier parleranno del bacio che si sono scambiati ieri e dei sentimenti che provano l'uno per l'altra. In arrivo un confronto per Jessica Morlacchi e l'esito del televoto: un concorrente sarà eliminato.

A cura di Gaia Martino

Questa sera, giovedì 6 febbraio 2025, è attesa una nuova puntata del Grande Fratello in programma in prima serata su Canale5. Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, accompagnato in studio da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, opinioniste, e da Rebecca Staffelli che raccoglie i commenti dei telespettatori sui social, stasera vedrà un concorrente eliminato: nove concorrenti sono finiti in nomination nella passata puntata e uno tra loro dovrà abbandonare la Casa. In puntata, stasera, anche il confronto tra Amanda e Jessica e una sorpresa per Maxime.

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello stasera 6 febbraio 2025

Questa sera, nella nuova puntata del Grande Fratello su Canale5, Alfonso Signorini annuncerà il verdetto del televoto: uno tra Amanda Lecciso, Eva Grimaldi, Giglio, Iago Garcia, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Maxime, Shaila Gatta e Pamela Petrarolo dovrà abbandonare la casa di Cinecittà. Sarà quindi eliminato. Stando alle anticipazioni di stasera, il reality ha riservato una sorpresa per Maxime: il papà, un medico con 5 lauree e molto conosciuto per essersi messo a disposizione della comunità, con il quale il concorrente ha sempre avuto un rapporto complicato, varcherà la porta rossa per riabbracciare il figlio.

La storia tra Helena e Javier e il confronto tra Amanda e Jessica

Dopo le dichiarazioni di Javier sui sentimenti che prova per Helena, sembrerebbe essere nata una nuova coppia nella casa del GF. I due concorrenti si sono scambiati baci appassionati e hanno dormito insieme. In puntata chiariranno la natura del loro rapporto. Nel corso dell'appuntamento di stasera è atteso anche il confronto tra Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi: le due ex amiche avranno modo di chiarire le incomprensioni che le hanno divise?