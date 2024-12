video suggerito

Anticipazioni Grande Fratello 9 dicembre: una sorpresa per Shaila e l’eliminazione di un concorrente Le anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 9 dicembre, del Grande Fratello. Un concorrente dovrà lasciare definitivamente la Casa, mentre Shaila Gatta riceverà una dolce sorpresa. Spazio anche a un nuovo ‘dramma d’amore’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera, lunedì 9 dicembre, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello. L'appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini, accompagnato in studio dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, è in prima serata su Canale 5. Tante le sorprese e i confronti attesi nella Casa: Shaila potrà riabbracciare la mamma Luisa, mentre un nuovo ‘dramma d'amore' si consumerà tra Mariavittoria e Tommaso. Un concorrente dovrà lasciare definitivamente la Casa. Le anticipazioni della puntata in onda stasera.

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di stasera

Nella puntata del Grande Fratello di stasera ci sarà un nuovo confronto tra Helena e Shaila. Dopo la ‘cena della discordia', la modella ha deciso di mandare in tugurio Lorenzo, Amanda e Mariavittoria. Una decisione che la Casa non sembra aver apprezzato molto, sopratutto Shaila. Anche la scorsa settimana le due si erano trovate faccia a faccia e Alfonso Signorini aveva rimproverato l'ex velina di Striscia la Notizia per le frasi con cui si era rivolta alla coinquilina, definendole inaccettabili e terribili.

Nel corso della diretta si consumerà poi un nuovo ‘dramma d'amore' che questa volta coinvolgerà Mariavittoria e Tommaso. I due sono di nuovo in crisi e stanno mettendo alla prova il loro rapporto, per capire se potrà o meno sopravvivere. Sarà solo un momento difficoltà passeggera o la fine della loro conoscenza?

Una sorpresa per Shaila e l'esito del televoto

Nella puntata del Grande Fratello di stasera, 9 dicembre, Shaila Gatta riceverà una sorpresa e potrà riabbracciare la mamma Luisa. Alfonso Signorini inoltre annuncerà l'esito del televoto che vede coinvolti Amanda Lecciso, Federica Petagna, Luca e Stefano Tediosi. Uno tra loro, il più votato, dovrà lasciare definitivamente la Casa.