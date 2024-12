video suggerito

Anticipazioni Grande Fratello 23 dicembre: il televoto, la crisi tra Shaila e Lorenzo, torna la madre della ballerina Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello in onda stasera, lunedì 23 dicembre, alle ore 21:30 su Canale5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stasera, lunedì 23 dicembre, alle ore 21:30 su Canale5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Le anticipazioni del programma condotto da Alfonso Signorini con Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Una serata in piena atmosfera natalizia. I concorrenti riceveranno messaggi e visite da parte dei loro cari. Inoltre, la madre di Shaila Gatta tornerà nella casa e preparerà la pastiera per tutti. Spazio alla crisi tra la ballerina e Lorenzo Spolverato.

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di stasera

La puntata del Grande Fratello in onda lunedì 23 dicembre sarà all'insegna del Natale. Tante sorprese per i concorrenti che riceveranno messaggi o visite da parte di amici e membri della loro famiglia. Amanda Lecciso e Ilaria Galassi potranno riabbracciare i loro figli Gaetano e Riccardo. Inoltre, i gieffini riceveranno dei videomessaggi di auguri da parte dei loro cari. Nel corso della serata due coreografie che sono state ideate da Enzo Paolo Turchi e che in settimana hanno causato anche degli scontri. Spazio, infine, alla relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due, dopo le numerose liti, sembrano essere giunti alla ferma decisione di lasciarsi. Stasera tornerà nella casa la madre della ballerina. Stavolta, però, il suo intento sarà quello di placare gli animi e preparare la pastiera per tutti. Poi, svelerà se ha cambiato idea su Lorenzo Spolverato.

Il risultato del televoto: chi sarà il preferito?

Nel corso della puntata, gli spettatori conosceranno anche il verdetto del televoto. A sfidarsi saranno sei concorrenti: Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Helena Prestes, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma. Tra di loro gli spettatori sceglieranno i due preferiti del pubblico. Stasera, dunque, non è prevista l'eliminazione. I concorrenti trascorreranno insieme le feste natalizie.