Anticipazioni Amici 23, puntata del 4 febbraio: la maglia del serale a Dustin Venerdì 2 febbraio è stata registrata la nuova puntata di "Amici 23" in onda domenica 4 febbraio. Ecco cosa è accaduto.

A cura di Andrea Parrella

Venerdì 2 febbraio è stata registrata la nuova puntata di “Amici 23” che verrà trasmessa su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 4 febbraio. Ecco cosa è accaduto, dopo il rinvio della registrazione di un giorno rispetto a quella prevista giovedì 1 febbraio.

Stando alle ricostruzioni che arrivano, la puntata, durante la quale sono stati ospiti Aka7even e Drusilla Foer, che hanno rispettivamente eseguito i loro nuovi brani, è iniziata con Umberto e Francesca Tocca che portano in studio le maglie del serale. La prima viene assegnata dalla maestra Alessandra Celentano a Dustin, anche questa volta arrivato primo nella classifica ballo. Durante la puntata c’è stato anche un eliminato, Simone, ballerino di Emanuel Lo.

Largo spazio nella puntata alla gara inediti che è stata giudicata da Noemi e Drusilla Foer. Una sessione che ha generato questa classifica: Petit, Martina, Holden, Mida, Sarah, Nahaze e Lil Jolie, Kia, Ayle, Malia. Stesso La gara di ballo è stata giudicata da Eleonora Abbagnato, da cui è risultata la seguente classifica: Dustin, Sofia, Kumo, Marisol e Nicholas, Gaia, Lucia, Simone, Giovanni.

Poi spazio alla gara interpretazione, con tema "paura di precipitare". Una gara in cui si sono sfidati Dustin, Nicholas e Sofia. A trionfare è stata Sofia. La ballerina ha vinto un’esibizione nel teatro a Berlino per un progetto sull’inclusività. Nella gara cover per i cantanti, a sfidarsi sono state Martina, Sarah e Lil Jolie. A vincere è stata Martina vincitrice. La cantante avrà la possibilità di partecipare ad una serata organizzata da Radio Deejay.

A seguire Giovanni esegue un passo a due con Umberto. Alessandra Celentano si complimenta, dicendo che il ballerino è migliorato tanto, anche se non dà la sufficienza. Quindi su compito assegnato da Raimondo Todaro, Lucia esegue un passo a due con Giulia Pauselli. La ballerina supera il compito, ma Celentano le dà 4.

