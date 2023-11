Anticipazioni Amici 23, puntata del 3 dicembre: “Un allievo eliminato, maglia sospesa a un ballerino” Le anticipazioni della puntata di Amici 23 che andrà in onda domenica 3 dicembre su Canale 5. Stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv e AmiciNews, un allievo sarà eliminato mentre a un ballerino verrà sospesa la maglia.

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giovedì 30 novembre è stata registrata la nuova puntata di Amici 2023, che andrà in onda domenica 3 dicembre su Canale 5. Stando alle anticipazioni diffuse da Amici News e Superguida Tv, un allievo è stato eliminato. Nicholas ha vinto la gara di ballo rimasta in sospeso dalla scorsa settimana e alcuni cantanti hanno presentato i loro nuovi inediti. Ospiti in studio Giovannino e Rose Villain.

Anticipazioni di Amici 23: chi è stato eliminato nella puntata del 3 dicembre

Stando alle anticipazioni, Holy Francisco è stato eliminato definitivamente da Amici, nella puntata del 3 dicembre. La sua coach Anna Pettinelli gli aveva dato l'ultima posiblità di riscatto, ma il cantante non è roucuto a ottobrener ei risutlati sperati ed è stato elimianto.

Il ballerino Nicholas invece avrebbe vinto la sfida contro Michele, in sospeso dalla scorsa settimana, ed è rimasto nella scuola. Maglia sospesa per Dustin: il ballerino ha eseguito il compito assegnatogli da Emanuel Lo e Alessandra Celentano, sua coach, gli ha dato un'insufficienza, portandolo così a lasciare lo studio. Alcuni cantanti, in particolare Petit, Mida, Sarah, Jolie e Ayle, cantano i loro nuovi inediti.

Gli ospiti della puntata

In studio, stando alle anticipazioni diffuse, domenica 3 dicembre ci sarà ancora Giovannino e poi Rose Villain, che si esibirà sulle note del suo brano Io, me ed altri guai. A giudicare la gara di canto saranno invece presenti Nek e Beppe Vessicchio, mentre Irma Di Paola e Francesco Mariottini giudicheranno quella di ballo.