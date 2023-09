Anticipazioni Amici 23: “Ballerino assente per gonfiore alla caviglia, tra gli ospiti due ex allievi” Oggi, venerdì 29 settembre, è stata registrata la seconda puntata del pomeridiano di Amici 2023/24 che andrà in onda domenica 1 ottobre, dalle 14, su Canale5. Ecco le anticipazioni fornite da SuperGuidaTv.

Questo pomeriggio di venerdì 29 settembre è stata registrata la seconda puntata del pomeridiano di Amici 2023/2024 che andrà in onda domenica 1 ottobre su Canale5, dalle ore 14. Maria De Filippi è tornata in studio con i professori dell'edizione, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, gli allievi scelti nel primo appuntamento del talent show e il pubblico. Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv tra gli ospiti ci sarebbe anche Angelina Mango, ex allieva che ha presentato il suo nuovo singolo, "Che t'o dico a fa" che uscirà il 6 ottobre.

Le anticipazioni del secondo pomeridiano di Amici

Nella prossima puntata del pomeridiano di Amici – registrata oggi – dovrebbe andare in scena una nuova gara di inediti che, stando alle anticipazioni, dovrebbe vedere Lil Jolie vincitrice: si legge che il suo inedito, preferito rispetto a quello di altri due allievi, verrà prodotto. La classifica di canto stilata dopo le esibizioni avrebbe visto Lil Jolie e Matthew al primo posto, a pari punti. Secondo Holden, terzo Mew, ultima invece Sarah.

La classifica di ballo, invece, vedrebbe Chiara e Sofia prime, Simone secondo, Marisol terza, ultimo Nicholas. Marisol, inoltre, avrebbe vinto la gara di improvvisazione contro Gaia ed Elia: le anticipazioni rivelano che sarà protagonista in qualità di ballerina ad un evento (non specificato, ndr).

Le anticipazioni fornite da SuperGuidaTv in collaborazione con AmiciNews rivelano che uno degli allievi si sarebbe infortunato: si tratterebbe di Dustin, ballerino conteso tra la maestra Alessandra Celentano e Emanuel Lo nonché amico di Isobel Kinnear (ex allieva), il quale avrebbe accusato un gonfiore alla caviglia. Per questo motivo non avrebbe partecipato alla puntata.

Gli ospiti

Tra gli ospiti del secondo appuntamento con il pomeridiano di Amici di Maria de Filippi 2023/2024, secondo le anticipazioni, ci sarebbero Garrison Rochelle e Irma Di Paola, in studio per valutare le esibizioni di ballo. Quelle della categoria canto invece sarebbero state affidate ad Irama, cantante ed ex allievo del talent show.