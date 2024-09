video suggerito

Andrea a Uomini e Donne provoca Tina Cipollari: "Dopo Giucas Casella, nessun uomo è alla tua altezza" Tina Cipollari ha scartato tutti i corteggiatori presentatosi a Uomini e Donne per l'appuntamento al buio con Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon. Andrea, uno dei nuovi corteggiatori, l'ha provocata tirando in ballo la passata storia dell'opinionista con Giucas Casella.

A cura di Gaia Martino

È ufficialmente entrata nel vivo la nuova edizione di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, mercoledì 25 settembre, è stata presentata anche la quarta tronista, Martina De Ioannon, ex di Temptation Island, diventata protagonista del trono Classico del dating show insieme a Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Michele Longobardi. Maria De Filippi, dopo aver fatto posizionare i tronisti sugli appositi "troni", ha aperto le porte ai corteggiatori e alle corteggiatrici presentatosi per l'appuntamento al buio. Dopo le ragazze, sono entrati i ragazzi e il primo commento è stato quello di Tina Cipollari. L'opinionista li ha scartati quasi tutti e uno tra loro l'ha provocata: "Dopo Giucas Casella, è impossibile trovare un uomo alla tua altezza".

Il botta e risposta tra Tina e il corteggiatore

"Seconda e terza fila li escluderei proprio, sono 8". Con queste parole Tina Cipollari ha commentato l'aspetto fisico dei corteggiatori che si sono presentati in studio per l'appuntamento al buio. A prendere la parola è stato subito Andrea, seduto in parterre, che ha replicato scherzando: "Ci credo, secondo me dopo l'esperienza alle Maldive con Giucas Casella è impossibile trovare un uomo alla tua altezza". Il riferimento è alla dichiarazione di Giucas Casella che lo scorso aprile ha rivelato di aver avuto una storia d'amore con Tina Cipollari, durata pochi mesi e risalente a circa vent'anni fa. Insieme trascorsero anche una vacanza alle Maldive. "Che cosa c'entra? Ma tu puoi partire da casa già prevenuto?" ha risposto l'opinionista tra gli applausi e le risate del pubblico.

La prima impressione di Martina De Ioannon sui corteggiatori

Dopo Tina Cipollari, anche Martina De Ioannon ha raccontato la sua prima impressione sui corteggiatori. L'ex di Temptation Island non è rimasta colpita da nessun ragazzo che si è presentato in studio per l'appuntamento al buio: "Io ho già guardato bene, non mi ha colpito nessuno. Non c'è qualcuno che mi ha fatto pensare "Che bello". Bei ragazzi, ma non mi ha colpito nessuno, non c'è il mio tipo. Esteticamente, ovviamente. Non posso giudicare altro", le parole.