Amici23, Zerbi critica Holy e attacca Anna Pettinelli: “Bevi qualcosa che ti turba prima di venire qua?” Nella puntata di Amici23 di domenica 19 novembre, c’è stato un battibecco tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli in merito alle esibizioni di Holy Francisco. La coach a fine puntata ha deciso di sospendere la maglia al suo allievo.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di Amici 23 di domenica 19 novembre, non sono mancati i consueti battibecchi tra alcuni coach, come ad esempio Rudy Zerbi e Anna Pettinelli che, da sempre, hanno visioni piuttosto diverse in merito alla musica. Il coach contesta l'esibizione di Holy Francisco, uno degli allievi della speaker radiofonica, e da questo momento nasce un confronto piuttosto accesi tra i due.

Il confronto tra Zerbi e Pettinelli

Durante la gara di cover, giudicata da Achille Lauro, l'esibizione di Holy Francisco lascia Rudy Zerbi piuttosto perplesso e infatti nel giudicarla non esita ad attaccare Anna Pettinelli perché ritiene che il ragazzo non abbia fatto miglioramenti dal suo ingresso e che, anzi, tutte le sue performance siano uguali l'una all'altra. La speaker rivolgendosi a Zerbi dice: "Tu non accetti che lui arriva e spettina la gente e con te invece non lo può fare", ricevendo in risposta: "Secondo me tu bevi qualcosa che ti disturba prima di venire qua. Perché non è possibile". Pettinelli continua a sostenere il suo allievo, dicendo che invece trova il suo modo di esibirsi divertente, ritiene che lui sia anche migliorato in questi mesi e Zerbi risponde: "Cosa c’è di divertente in una cosa sempre uguale?". Holy Francisco, quindi, prova ad intervenire, ma Rudy gli risponde spiegandogli:

Quanti anni hai? 18? Ecco, la tua insegnante ne ha un po’ di più, non sei più tu che sbagli, è lei che sbaglia, condanno lei, non te, perché non interviene visto che non c’è più niente da dare ormai da settimane. Ti sto dicendo che secondo me ti sei infilato in un mondo che secondo me non è il tuo.

Anna Pettinelli sospende la maglia a Holy Francisco

Dopo la gara cover, Holy Francisco è in basso alla classifica e deve inoltre affrontare una prova voluta da Lorella Cuccarini che gli ha fatto cantare un brano, in inglese, che però non ha soddisfatto nessuno degli insegnanti di canto. Pettinelli, quindi, decide di sospendere la maglia:

Io non vedo quello che vedono gli altri, vedo quella lucina che secondo me ti fa stare sul palco. Ti dico che la canzone che ti ha chiesto di cantare Lorella era tosta, ma la tua esibizione è stata agghiacciante. Comunque dobbiamo parlare. Gliela ridarò quando io e lui avremo fatto un discorso.

Holy, quindi, risponde: "Non vivo questa situazione in maniera passiva, se è successo so che ci sono dei motivi, ma io sono qui davvero, io li ho capiti".